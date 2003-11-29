مجموعه ساختمانهاي ثبت اسناد و املاك در فهرست آثار ملي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران ، اين مجموعه كه قدمت آن به اوايل دوره پهلوي مي رسد ، شامل 2 ساختمان شمالي وجنوبي است كه ساختمان شمالي بخش اصلي اين بنا را تشكيل مي دهد.

ساختمان جنوبي، مساحتي بالغ بر 3000 متر مربع دارد و داراي 2 طبقه است ، اين بنا طي سالهاي 30 و 40 شمسي ، تحت عنوان "بازداشتگاه ثبت" مورد استفاده قرار مي گرفته است .



مجموعه ساختمانهاي سازمان ثبت اسناد و املاك ، در داخل يكي از محدوده هاي تاريخي شهر، به نام "ميدان مشق " قرار گرفته واز شمال به ميدان امام خميني (ره) ، از غرب و جنوب به كاخ شهرباني ، از شرق به خيابان شهيد رجايي و از شمال، به خيابان كوشك مصري محدود مي شود .