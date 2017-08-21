کماندار زن ایرانی: برای حضور در فینال آماده شده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، فرشته قربانی درباره شکست تیم میکس تیر و کمان ایران مقابل چین تایپه در رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان جهان، گفت: تمرینات و برنامه ریزی تیم با گونه ای بود که خودمان را برای حضور در فینال آماده کرده بودیم اما حمایت از میزبان در بحث داوری ما را از این جایگاه دور کرد.

وی ادامه داد: با قدرت از کنار تیم قزاقستان گذشتیم و فاصله زیادی تا تحقق هدفمان نداشتیم که این موقعیت به ناحق از ما گرفته شد. داور قرار گرفتن روی خط را بهانه می کند و باید پرسید اگر این ادعا حقیقت دارد چرا قبل از آغاز کار کمانداران به ما تذکر داده نشد.

یاسر عموئی دیگر تیرانداز تیم میکس ایران نیز گفت: اعتراضات به جلو رفتن و روی خط بودن را چطور باید رد کنیم وقتی نه فیلمی وجود دارد و نه داور یا ناظر دیگری و همه اینها به ضرر ما تمام شد.