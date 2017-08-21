رصد دقیق جرائم در فضای مجازی/کلاهبردار ۷۰ میلیون ریالی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین یادگارنژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فراوانی وقوع جرام سایبری به ترتیب اولویت در شهرستان های کرمان با ۴۱ درصد، بم ۱۷ درصد، سیرجان ۱۶ درصد، رفسنجان ۱۲ درصد، جیرفت ۹ درصد و کهنوج پنج درصد اتفاق افتاده است.

یادگارنژاد گفت: در زمینه کشف پیش دستانه و پیشگیری از جرائم سایبری اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتا استان کرمان اقداماتی از جمله انجام یک هزار و ۲۵۷ مورد اطلاع رسانی و آگاه سازی سایبری از طریق سایت های خبری و مطبوعات، جذب ۱۲۴ نفر از داوطلبان مردمی، برگزاری هزار و ۳۴۶ کلاس های برون سازمانی در دانشگاه ها، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل فنی و حرفه ای، بانک ها و سایر رده ها، ۲۰ مورد مصاحبه رادیویی و تلویزیونی، برگزاری ۲۳ نمایشگاه سایبری و ۱۰۶ مورد محتوایی آموزشی تولید شده است.

وی افزود: در راستایی کشف پیش دستانه جرائم ۴۶۲ نشانگاه شناسایی شده که حاوی موارد مجرمانه بوده اند و برای سیر مراحل قضایی به مراجع قضائی معرفی شده اند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان عنوان کرد: ۴۳۷ کافی نت در سطح استان کرمان شناسایی شده که در چهار ماه و ۲۵ روز اول سال جاری از ۳۶۷ کافی نت سطح استان بازدید به عمل آمده و امریه دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه همه استفاده کنندگان از خدمات اینترنتی احراز هویت شوند به آنها تفهیم شده است.

یادگار نژاد با اشاره به اینکه کلاهبردار ۵۵ میلیون ریالی دستگیر شده است، گفت: این کلاهبردار از طریق ایجاد سایت اقدام به شرط بندی آنلاین کرده بود.

وی با اشاره به اینکه تمام جرائمی که در فضای حقیقی جرم محسوب می شوند در فضای مجازی هم قابل تسری هستند، بیان کرد: به شهروندان توصیه می کنیم تحت هیچ شرایطی در سایت های شرط بندی آنلاین و قماربازی وارد نشوند و در صورتی که با همچین مواردی مشابه برخورد کردند حتما پلیس فتا را در جریان قرار دهند.

یادگار نژاد با اشاره به اینکه یکی دیگر از پرونده ها، برداشت ۷۰ میلیون ریال غیر مجاز از حساب یکی از شهروندان بود، گفت: این شهروند با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد رمز دوم کارت خود را به هیچ عنوان فعال نکرده است اما مبلغ ۷۰ میلیون ریال به صورت اینترنتی و غیر مجاز از حسابش برداشت شده است.

وی عنوان کرد: این پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و بعد از انجام کارهای فنی و کارشناسی مشخص شد به یک دوست اعتماد کرده و کارت بانکی خود را در اختیار آن قرار داده تا مبلغی را برداشت کند.

یادگار نژاد تصریح کرد: فردی که کارت در اختیار داشته اقدام به فعال سازی رمز دوم می کند و کارت را به صاحبش بر می گرداند و پس از مدتی اقدام به برداشت اینترنتی از این حساب می کند.

رئیس پلیس فتا استان کرمان بیان داشت: این فرد ۳۸ ساله و ساکن کرمان شناسایی و به جرم خود اعتراف کرد و به مراکز قضائی معرفی شده است.

وی افزود: از شهروندان در خواست داریم کارت بانکی خود را به کسی ندهند و اگر هم مجبور شدند بلافاصله رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند تا دچار کلاهبرداری نشوند.

یادگار نژاد با اشاره به اینکه عامل اغفال بانوان جوان را در سیرجان دستگیر شد، گفت: این فرد از طریق سایت های اینترنتی به عنوان اینکه یک خانم است با خانم ها آشنا می شود و آنها را اغفال می کرد.

وی تصریح کرد: به مردم توصیه می کنیم اطلاعات خصوصی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار افرادی که نمی شناسند قرار ندهند و زمینه ارتکاب ۵۰ درصد جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد را خود افراد ایجاد می کنند.