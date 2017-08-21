اخوان المسلمین الجزایر در انتخابات محلی ماه نوامبر شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الخلیج الجدید»، گروه اخوان المسلمین شاخه الجزایر اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات محلی پیش رو در این کشور که در ماه نوامبر برگزار می شود، شرکت کند.

جنبش «مجتمع السلم» در بیانیه ای که روز یکشنبه (دیروز) منتشر شده اعلام کرد که بعد از دیدار اعضای دفتر اجرایی اخوان المسلمین طرحی برای مشارکت در انتخابات شهر و روستا ایجاد شده است و قرار شده تا هیأتی میهنی برای انتخابات تشکیل شود.

جنبش مجتمع السلم وابسته به اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی اخیر الجزایر نیز در میزان کسب کرسی های پارلمان در جایگاه سوم بود که پیشنهاد دولت الجزایر برای مشارکت در کابینه دولت را رد کرد.

اخوان المسلمین الجزایر از سال ۱۹۹۵ بخشی از کابینه دولت الجزایر بوده تا اینکه در سال ۲۰۱۲ ارتباط خود را با دولت قطع کرد و با تأکید بر اینکه هیچ جدیت و قاطعیتی برای ایجاد اصلاحات سیاسی در کشور وجود ندارد، تحت عنوان یکی جریان های اپوزیسیون به کار خود ادامه داد.

بعد از اقدام اخیر «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهرو الجزایر برای تغییر در کابینه که بر اساس آن «احمد اویحیی» به جای «عبدالمجید تبون» به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و وزرای صنایع و تجارت و مسکن نیز برکنار شدند، اخوان المسلمین این کشور ضمن انتقاد از این اقدام اعلام کرد که این مسأله حالت بی ثباتی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر اخوان المسلمین الجزایر همچنین اقدام دولت مصر برای جلوگیری از ورود کاروان کمک های بشر دوستانه و دارویی برای نوار غزه در چند روز گذشته را محکوم کرد و از دولت کشورش خواست تا کار مشترک برای شکستن محاصره غزه را ادامه دهد.