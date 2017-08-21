نقش جوانان در مساجد به رسمیت شناخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلیمن حمید مشهدی عصر دوشنبه در همایش روز جهانی مساجد که در سالن همایش سپاه سیدالشهدا(ع) با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ائمه جمعه و فرماندهان پایگاه‌های فعال تهران برگزار شد طی سخنانی ضمن گرامی‌داشت روز جهانی مساجد اظهار داشت: ۴۸ سال قبل مسجد الاقصی مورد هجوم دشمنان صهیونیستی قرار گرفته و مسجد را به آتش کشیدند چرا که آنان تاب و توان مقابله با مسلمانان را در گرامی‌داشت این مکان مقدس نداشته اند.

مشهدی افزود: طبق فرمایش رهبر انقلاب روز جهانی مساجد باید نسخه دوم روز جهانی قدس باشد چرا که ما یک روز جهانی قدس داریم و یک روز جهانی مسجد که در هر دو اینها قدس و بیت المقدس مورد توجه است و یک نکته مهم آن این است که مسجدالاقصی هم به گذشته ما گره خورده است زیرا ۱۵ سال از ۲۳ سال مسلمانان در زمان پیامبر نماز را به سمت مسجدالاقصی اقامه کرده اند و آیه تطهیر قبله طبق همین موضوع نازل شده است.

وی گفت: مسجدالاقصی محلی است که پیامبر گرامی اسلام در آنجا به معراج رفته است و اگر مسجدالاقصی از بین برود گذشته ما را نیز می‌خواهند به واسطه همین قبله اول و معراج مقدس پیامبر نیز دچار خدشه کنند در حقیقت مسئله فلسطین و مسجدالاقصی مسئله اول مسلمین و جوامع اسلامی تبدیل شده است و اگر این جنگ ها بر سر مسجد الاقصی صورت می‌گیرد به این دلیل است که دشمنان صهیونیست می‌خواهند اولویت های ما را از ما بگیرند.

وی با بیان اینکه مسجدالاقصی ما را به آینده نیز خواهد برد چرا که ظهور بقیه الله از این سرزمین خواهد بود پس گذشته و حال و آینده ما به مسجدالاقصی به سختی گره خورده است گفت: فلسفه بزرگداشت هفته مساجد نیز به همین دلیل است و همچنین به دلیل توجه بیشتر به مساجد طبق فرمایش رهبری مساجد سنگر فرهنگی و هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه مرکز فرهنگی است و نقش اصلی و محوری را مساجد به طور کامل ایفا می‌کنند.

مشهدی با بیان اینکه باید جایگاه مناسبی را برای جوانان در مسجد در نظر بگیریم گفت: جوانان باید به خوبی احساس کنند که جایگاه بالایی در پیشگاه امام و خدام مسجد دارند همچنین در کنار جوانان لازم است که پیشکسوتانی را نیز داشته باشیم که به خوبی مسائل را مدیریت نمایند و نقش جوان باید در مساجد به رسمیت شناخته شود.

جانشین امور مساجد استان تهران اظهار داشت: در این برهه زمانی دشمن مساجد ما را مورد هدف قرار گرفته است چون سنگر و حصار و هسته مقاومت است و لذا وظیفه فرماندهان پایگاه‌های مسجد و بسیجیان و خواهران و برادران است که از این پایگاه‌ها حفاظت کنند و مساجد را تحت رصد و پایش قرار دهند.

وی گفت: آمریکا توان مقابله با ما و کشور ما را ندارد چرا که نه از لحاظ سیاسی می‌تواند با ما مقابله کند و نه از لحاظ مالی زیرا اقتصاد خود آمریکا دچار مشکل است و اگر دولتمردان ما به اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری می‌کردند دشمن در بحث تحریم یک طور دیگر بود.

مشهدی در پایان افزود:دشمن با ایجاد مواجهه بین اصحاب عمومی مردم و جریانات انقلابی می‌خواهند ایجاد چند صدایی و چند دسته‌گی کنند و می‌گویند مردم از روحانیت و بسیجیان جدا هستند و با ایجاد همین صداها می‌خواهند در انتخابات و شورای شهر ها مداخله کنند و تنها راه مبارزه با اینها حضور در مساجد است.