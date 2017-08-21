اجرای کنسرت «تابستون بندری» به یاد محمود جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان میرضیایی مدیر بخش موسیقی موسسه «فروغ فلق» با اعلام این خبر افزود: کنسرت «تابستون بندری» کاری از گروه «آوای موج» به سرپرستی محسن آقایی ۱۲ شهریور در تالار وحدت برگزار می شود. این کنسرت که پیش از این به دلیل درگذشت محمود جهان لغو شده بود با حمایت موسسه فرهنگی هنری «فروغ فلق» به مدیریت زهرا همتی میزبان علاقه مندان خواهد بود. در این برنامه عیسی سلیمیان قطعاتی خاطره انگیز از محمود جهان را می خواند.

محسن آقایی نوازنده نی انبان و سرپرست گروه، عیسی سلیمیان خواننده، سهند امامزاده نوازنده پرکاشن، علیرضا فرحی نوازنده ضرب و تمپو، سیاوش مهیمنیان آزاد نوازنده تمپو، فرهاد گلگون نوازنده دم دم، امین باسره نوازنده عود، مهدی گلستانی نوازنده ضرب و دمام و رضا جاسمیان نوازنده ادوات گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دهند و هادی منوچهری اجرای حرکات آیینی را به عهده دارد.

کنسرت «تابستون بندری» گروه «آوای موج» ساعت ۲۱:۳۰ روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.