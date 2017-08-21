یک واحد صنعتی در شفت به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی شفت به دلیل آتش زدن ضایعات و پسماندهای پلاستیکی ورعایت نکردن مدیریت پسماند به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی با بیان اینکه آتش زدن زباله و بقایای محصولات کشاورزی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی جرم محسوب می شود، افزود: براساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی برخورد با آلوده کنندگان هوا اجتناب ناپذیر است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت ادامه داد: درباره واحد مذکور متأسفانه مسئول واحد به اخطاریه های صادره از سوی اداره حفاظت محیط زیست توجه نکرده و با توجه به وظایف ذاتی، این اداره اقدام به طرح شکایت از مسئول واحد و پس از طی مراحل دادرسی نامبرده محکوم به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت شد.

زمانی در ادامه از عموم مردم خواست با توجه به اینکه آتش زدن زباله و ضایعات موجب آلودگی هوا و انتشار گازهای خطرناک است نسبت به مدیریت پسماند اهتمام کرده و از آتش زدن زباله و ضایعات کشاورزی خودداری کنند.