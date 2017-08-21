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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

به دلیل آلایندگی زیست محیطی؛

یک واحد صنعتی در شفت به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد

یک واحد صنعتی در شفت به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد

شفت- رئیس اداره محیط زیست شفت از محکومیت ۲۰ میلیون ریالی یک واحد صنعتی به دلیل آتش زدن ضایعات و پسماندهای پلاستیکی و آلودگی زیست محیطی در این شهرستان خبر داد.

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی شفت به دلیل آتش زدن ضایعات و پسماندهای پلاستیکی ورعایت نکردن مدیریت پسماند به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی  محکوم شد.

وی  با بیان اینکه آتش زدن زباله و بقایای محصولات کشاورزی توسط هر شخص حقیقی و حقوقی جرم محسوب می شود، افزود: براساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی برخورد با آلوده کنندگان هوا اجتناب ناپذیر است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت ادامه داد: درباره واحد مذکور متأسفانه مسئول واحد به اخطاریه های صادره از سوی اداره حفاظت محیط زیست توجه نکرده و با توجه به وظایف ذاتی، این اداره اقدام به طرح شکایت از مسئول واحد و پس از طی مراحل دادرسی نامبرده محکوم به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت شد.

زمانی در ادامه از عموم مردم خواست با توجه به اینکه آتش زدن زباله و ضایعات موجب آلودگی هوا و انتشار گازهای خطرناک است نسبت به مدیریت پسماند اهتمام کرده و از آتش زدن زباله و ضایعات کشاورزی خودداری کنند.

کد مطلب 4065132

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