به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دیر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت شهرستان دیر منشاء خدمات بسیار خوبی بوده است و بسیاری از دغدغههای مردم در این حوزه کاهش یافته است.
وی به طرح تحول سلامت اشاره و اظهار کرد: بزرگترین کاری که در این زمینه انجام شد کاهش پرداختی از جیب بود که رضایتمندی مردم را در پی داشت.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید طی ۴ سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه سلامت شهرستان دیر انجام داده است، عنوان کرد: احداث و بهرهبرداری از یک پایگاه سلامت، ۶ خانه بهداشت، یک مرکز خدمات جامع سلامت، ۴ پایگاه فوریتهای پزشکی ۱۱۵، یک مرکز پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان، یک بیمارستان ۵۶ تختخوابی، ساختمان شبکه بهداشت و درمان و بهسازی کلی مراکز و خانههای بهداشت از جمله اقدامات موثر عمرانی دولت یازدهم در حوزه سلامت شهرستان دیر بوده است.
فرماندار دیر ضمن ابراز امیدواری در استمرار توسعه زیر ساختهای حوزه سلامت در دولت دوازدهم در این شهرستان افزود: راهاندازی درمانگاه تخصصی، شبانه روزی شدن مرکز خدمات جامع سلامت بردخون، خرید تجهیزات بروز آزمایشگاهی، افزایش تعداد ۴ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس ۱۱۵، افزایش تعداد پزشکان مراکز، اجرای طرح دندانپزشک خانواده ، خرید و تامین تجهیزات خانههای بهداشت، راهاندازی و خرید تجهیزات اتاق احیا قلبی و الکترونیک کردن پرونده سلامت خانوار بخشی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه سلامت شهرستان دیر بوده است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از بیمارستان ۵۶ تختخوابی دیر گفت: بیمارستان ۵۶ تختخوابی امام هادی (ع) دیر بعد از سه دهه، با تلاش مسئولین شهرستان و استان در دولت تدبیر و امید تکمیل و به بهرهبرداری رسید و به انتظار چندین ساله مردم این شهرستان خاتمه داد.
اعتماد اضافه کرد: از محل تملک داراییها مبلغ پنج میلیارد ریال برای ساخت پانسیون ۱۰ واحدی پزشکان دیر در کمیته برنامه ریزی این شهرستان نظر گرفته شده است که با تصویب و نهایی شدن آن ساخت آن آغاز میشود.
وی با اشاره به ظرفیت خیرین سلامت شهرستان دیر تصریح کرد: خیرین در حوزه سلامت شهرستان دیر همکاریهای خوبی داشتهاند و اصحاب رسانه هم کمک کند این فرهنگ تقویت شود.
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