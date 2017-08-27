فرید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بیس بال استان قم قرار است امسال نیز در مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور حاضر باشد و بر اساس روش جدید برگزاری این مسابقات، تیم بیس بال قم در لیگ دسته اول کشور به میدان خواهد رفت.

وی افزود: از امسال، شیوه برگزاری مسابقات بیس بال تغییر کرده و لیگ‌های دسته اول و دوم بیس بال ایران متولد شده که قم و ۴ تیم دیگر با هم در پیکار هستند و طی ۲ دور رفت و برگشت رقابت می‌کنند.

مربی تیم بیس بال قم گفت: تیم بیس بال قم در تمامی ادوار لیگ بیس بال و مسابقات قهرمانی کشور حاضر بوده است و امسال نیز در مسابقات دور رفت از ۱۳ شهریور در کرمان با حریفان دیدار می‌کند در حالی که مشکل اصلی این تیم نبود حامی مالی و کمبود تمرین است.

فرهادی بیان داشت: تیم بیس بال قم تقریباً هر ساله برای حضور در مسابقات لیگ بیس بال با چالش‌های مالی شدیدی روبرو بوده اما علاقمندی و ایثار بازیکنان این تیم و عشقی که به این رشته دارند سبب شده با هر سختی و مشکلات در این مسابقات حاضر شوند اما حمایت از این تیم، حداقل بوده است.

وی عنوان کرد: تیم بیس بال قم از نظر فنی شرایط خوبی دارد چنان که این تیم در دیداری دوستانه چند روز قبل توانست تیم تهران را که ۸ ماه است تمرین می‌کند ۱۳ بر ۸ شکست دهد در حالی که تمرینات تیم بیس بال قم عملاً تعطیل بوده است.

مربی تیم بیس بال قم تصریح کرد: تیم قم در دور رفت لیگ دسته اول بیس بال به ترتیب با تیم‌های نادری بوشهر، کرمان، لیان پارسه بوشهر و خراسان رضوی مسابقه خواهد داد که این مسابقات به صورت متوالی و با فاصله یک روزه از هم برگزار می‌شود.