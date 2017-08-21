به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، گفت: این برنامه از لحاظ انطباق با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم و سیاست های نظام، بالاترین میزان هم سویی را دارد. تک تک این مواد بررسی شده و تمام احکام منطبق بر سیاست های بهداشت و درمان است.

وی افزود: این برنامه طبق اصول برنامه نویسی، تعریف نظام سلامت، کارکردهای نظام سلامت و بر مبنای اصول محوری سازمان جهانی بهداشت است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: چشم انداز اصلی برنامه تا سال ١٤٠٤ است و با همکاری و همیاری مردم می توانیم طبق بند ٢ سیاست های کلی نظام سلامت جایگاه واقعی خود را در منطقه آسیای جنوب غربی پیدا کنیم.

حریرچی تصریح کرد: برنامه ما این است که از سوانح و بیماری ها و آلودگی های زیست محیطی پیشگیری کنیم. ماموریت ما اولویت بخشیدن بهداشت بر درمان خواهد بود. همچنین مشارکت افراد و جامعه در سلامت جامعه را باید داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ۶ اولویت اعلام شده که اولویت اول تداوم و ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت است. موضوع دوم استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خواهد بود.

حریرچی افزود: برنامه تحول در آموزش و پژوهش پزشکی اولویت سوم ما خواهد بود. چهارمین اولویت ما تامین منابع مالی پایدار خواهد بود و تلاش می کنیم از نفت و منابع ناپایدار خود را جدا کنیم و حتما کنترل هزینه ها اعمال خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: پنجمین برنامه اصلاح ساختار نظام سلامت برای تقویت تولیت سلامت و چابک سازی دولت و تفکیک نقش ها خواهد بود.

وی افزود: مورد ششم این است که هم مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت همانند اعتیاد و طلاق و غیره را رصد و هم مدیریت کنیم.

حریرچی درباره محصولات تراریخته گفت: در این خصوص تصمیم فقط با وزارت بهداشت نیست و نیاز به تصمیم گیری بین بخشی دارد.

وی افزود: اگر بشود با کود طبیعی و غیره بتوان نیاز همه مردم جهان را تامین کرد خیلی خوب است، اما جهان به این نتیجه رسیده که غذا را فقط از روش کاملا ارگانیک نمی توان تامین کرد. اکثر گوشتی که در کشور مصرف می شود هم گاو و گوسفند بومی نیست.

به استفاده از محصولات تراریخته و ارگانیک، بار سیاسی ندهیم

حریرچی گفت: خواهش ما این است که به استفاده از محصولات تراریخته و ارگانیک، بار سیاسی ندهیم.

وی افزود: محصولاتی که در کشور وجود دارد باید اعلام شود و هم خودمان بررسی می کنیم و آن چه در بازار وجود دارد کنترل شده و مضر نیست.

ادامه دارد...