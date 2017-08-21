به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام کاظم صدیقی در ویژه برنامه‎های شهادت حضرت جوادالائمه(ع) با اشاره به اینکه در قرآن کریم، امت اسلامی به محبت و مودت نسبت به اهل بیت(ع) دعوت شده‌‏اند، اظهار کرد: در احادیث معتبر و متعدد آمده که محبت به اهل بیت(ع) نشانه ایمان و بغض به ایشان نشانه کفر است.

وی افزود: خداوند متعال برای نجات انسان از گمراهی یک حجت باطنی به نام عقل در وجودش قرار داده است، انسان عاقل هیچ‏گاه گمراه نمی ‏شود و همیشه در چارچوب هدایت الهی حرکت می ‏کند. عقل در درون انسان مثل جواهرات نهفته است، لذا انبیاء(ع) به انسان کمک می‏‌کنند تا آن را کشف و شکوفا کند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: عقل سالم به انسان حکم می‏ کند که در این چند روز دنیا، به سوی خالق هستی تقرب جوید و خوشی‏‌های زودگذر را به نعمت ‏های ابدی و مودت اهل بیت(ع) ترجیح ندهد.

وی با تاکید بر اینکه انبیاء(ع) انسان را از هوسرانی و غرق در گناه شدن برحذر می‏ دارند، اظهار کرد: اهل بیت(ع) به ما کمک می‏ کنند تا با به کارگیری عقل، در خط سعادت و کمال حرکت و در این مسیر به دیگران نیز کمک کنیم.

صدیقی در ادامه با اشاره به اینکه زیارت امام رضا(ع) دل و جان انسان را باصفا می‏ کند، اظهار کرد: زائران باید با به کار گیری عقل و توسل به اهل بیت(ع) این حال خوش را در خود نگه داشته و آن را بیشتر نمایند.

وی اهل بیت(ع) را گنجینه علم و اخلاق و رحمانیت معرفی و اعلام کرد: اگر به ما رزقی می‌رسد یا علمی داده می ‏شود از گنجینه اهل بیت(ع) است زیرا آنها مسیر وصل فیوضات الهی به بندگان هستند.

امام جمعه موقت تهران افزود: هشت امام اول ما شیعیان در سنین بالا به امامت رسیدند، اما امام جواد(ع) اولین معصومی بودند که در دوران کودکی به جایگاه رفیع امامت نائل شدند. ایشان در همان سنین کودکی از خلیفه وقت هیچ هراسی نداشتند و هدایت جامعه بشری را دنبال می‏‌کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: افراد زیادی به امام جواد(ع) نامه می‏ نوشتند و ایشان با اینکه سن کمی داشتند با کرامت و فضل خویش آن‏ها را جواب می‌‏دادند و از مشکلات مردم گره‏‌گشایی می‏‌کردند.