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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

۷ پلیس ربوده شده پاکستانی طی عملیاتی ویژه آزاد شدند

۷ پلیس ربوده شده پاکستانی طی عملیاتی ویژه آزاد شدند

۷ پلیس ربوده شده پاکستانی طی عملیات ویژه نیروهای امنیتی این کشور آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، بیش از ۲ هزار پلیس از ایالت «پنجاب» و «سند» در عملیاتی مشترک موفق شدند ۷ گروگان پلیس را که روز گذشته از منطقه «راجن پور» ربوده شده بودند، آزاد کنند.

بر اساس جزئیات ۵ مخفیگاه افراد مسلح توسط بالگردهای جنگی هدف قرار گرفت و سرانجام نیروهای امنیتی پاکستان توانستند گروگان‌ها را نجات دهند.

تا کنون در این عملیات یکی از افراد مسلح به نام «گولوشر» کشته شده و تعدادی نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش بعد از آزادی گروگان‌ها عملیات هوایی متوقف شده است اما نیروهای پلیس پاکستان و دسته‌هایی از یگان‌های ویژه پلیس با ادامه پیشروی خود سعی دارند از فرار افراد مسلح جلوگیری کنند.

کد مطلب 4065180

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