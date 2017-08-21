۷ پلیس ربوده شده پاکستانی طی عملیاتی ویژه آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، بیش از ۲ هزار پلیس از ایالت «پنجاب» و «سند» در عملیاتی مشترک موفق شدند ۷ گروگان پلیس را که روز گذشته از منطقه «راجن پور» ربوده شده بودند، آزاد کنند.

بر اساس جزئیات ۵ مخفیگاه افراد مسلح توسط بالگردهای جنگی هدف قرار گرفت و سرانجام نیروهای امنیتی پاکستان توانستند گروگان‌ها را نجات دهند.

تا کنون در این عملیات یکی از افراد مسلح به نام «گولوشر» کشته شده و تعدادی نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش بعد از آزادی گروگان‌ها عملیات هوایی متوقف شده است اما نیروهای پلیس پاکستان و دسته‌هایی از یگان‌های ویژه پلیس با ادامه پیشروی خود سعی دارند از فرار افراد مسلح جلوگیری کنند.