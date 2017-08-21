به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در صبحگاه عمومی فاتب در سخنانی با تأکید بر لزوم رعایت نظم و اخلاق در همه شئونات زندگی فردی و کاری، بیان داشت: شما به عنوان یک عنصر نظامی و انتظامی باید همواره بر رعایت نظم و اخلاق اهتمام داشته باشید و به عنوان سربازان ولایت و پاسداران ارزش های نظام جمهوری اسلامی و کسانی که تأمین کننده نظم جامعه هستید و اخلاق و آموزه های دینی مقید و پایبند باشید.

وی با تأکید بر لزوم مراقبت از خود، افزود: شیطان همواره در کمین انسان است تا او را از راه راست به طرق مختلف جدا سازد. لذا مراقب باشید که اسیر دام شیطان نشوید.

رئیس پلیس پایتخت خاطرنشان کرد: باید به صورت ویژه به موضوع نماز و قرآن عنایت داشته باشید و تلاوت قرآن و اقامه نماز را در رأس همه کارهایمان قرار دهیم.

وی افزود: ما سربازان حضرت ولی عصر(عج) و پاسدار ارزش های دینی هستیم و بایستی با تأسی از رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به کار بستن نظم و انضباط در انجام مأموریت های محوله تلاشی مضاعف داشته باشیم چرا که پلیس سست و بی حال نمی تواند به خوبی انجام وظیفه کند.

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به تلاش های سردار ساجدی نیا در طول هشت سال گذشته در مجموعه انتظامی تهران بزرگ، گفت: یاد سردار ساجدی نیا را گرامی می داریم که هشت سال شبانه روز در تهران بزرگ تلاش کردند به او درود می فرستیم و برای وی آروزی موفقیت داریم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان داشت: فلسفه نیروی انتظامی خدمت به مردم است از این رو باید با ادب و نزاکت و رعایت شئونات اسلامی سعی نماییم که پلیسی در تراز جمهوری اسلامی باشیم.

وی گفت: خدمتگزاری به مردم برترین نشان پلیس است چرا که ما خادم و خدمتگزار مردم هستیم.

سردار حسین رحیمی با تأکید به این که پلیس نباید کسل، تنبل، سست عنصر و مسأله دار باشد، خاطرنشان کرد: باید انگیزه نشاط، شادابی و با خدمتی صادقانه به حل مشکلات مردم و تأمین نظم و امنیت آنان بپردازیم.