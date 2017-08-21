استاد پیشکسوت روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مهدی بیگدلی، استاد پیشکسوت در حوزۀ اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که درآمد و عمر شریف خود را به طور همه جانبه وقف خدمات علمی، اجتماعی و اجرایی در دانشگاه و جامعه کرد.

دکتر مهدی بیگدلی در سال ۱۳۱۴ در شهرستان قم متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند و در سال ۱۳۳۲ در کنکور پزشکی و در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. در سال ۱۳۳۸ فارغ‌التحصیل و در همان سال در امتحان رزیدنتی شرکت و سپس در «روزبه» و در رشته روانپزشکی «دستیار» شد.

پس از فراغت از تحصیلات این مقطع به عضویت هیأت علمی دانشگاه در آمد و عمر شریف خود را وقف خدمات همه جانبه علمی-سلامتی-اجتماعی و مدیریتی در دانشگاه کرد.

وی در حساس ترین مقاطع صدر اول انقلاب، مسئولیت ریاست دانشکده پزشکی را بر عهده گرفت و با درایت این مجموعه و بیمارستانهای آموزشی تابعه را در شروع جنگ تحمیلی و در دوران انقلاب فرهنگی اداره کرد.

در طول جنگ تحمیلی، بارها به جبهه های دفاع مقدس شتافت و در مناسبتها و مناطق مختلف و از جمله در «بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک»، در کنار شهید والا مقام دکتر «محمدعلی رهنمون»، در خدمت رزمندگان اسلام و مجروحین عزیز جنگی، به سلامت جسمی و روانی آنها پرداخت.

وی مسئولیت‌های متعددی از جمله مسئولیت‌ گروه پزشکی جهاد سازندگی قم را بر عهده داشت. همچنین در جمعیت بهداشت روانی به درمان بیماران می‌پرداخت. این پزشک دلسوز جسم و جان ۸۲ بهار از عمر شریفش را با عزت سپری کرد و در آستانه روز پزشک، روز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۹۶ در اثر بیماری سرطان خون، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مجلس ترحیم استاد مهدی بیگدلی، روز جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب، واقع در شهرک قدس، ابتدای فاز ۳، خ شهید سیف برگزار می شود.