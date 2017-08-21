چهارمین نشست ستاد اربعین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف گفت: در چهارمین نشست ستاد اربعین حسینی که به ریاست قائم مقام سازمان اوقاف و حضور اعضاء برگزار شد ،مصوب گردید با توجه به تجربیات سال گذشته اداره کل اوقاف استان تهران در جاده نجف – کربلا، اداره کل اوقاف خراسان رضوی در جاده نجف -کربلا ، اداره کل اوقاف استان مرکزی درکاظمین ،اداره کل اوقاف استان همدان در کربلا، اداره کل اوقاف استان البرزدر نجف اشرف واداره کل اوقاف استان آذر بایجان شرقی درسامرا مبادرت به برپایی موکب نمایند .

موسوی متقی در ادامه افزود: همچنین مقرر شد استانهای کردستان ، قم ، ایلام ، خراسان شمالی ، سمنان ، قزوین ، گلستان و لرستان در مرز مهران واستانهای آذربایجان غربی ، اردبیل ، کرمانشاه ، مازندران ، گیلان در مرزخسروی و همچنین استانهای خوزستان،بوشهر ، فارس ، هرمزگان ، کهکیلویه و بویراحمد در مرز شلمچه نسبت به برپایی موکب جهت خدمت به زایران اربعین حسینی حضرت اباعبدالله (ع) اقدام نمایند.

وی در این زمینه ادامه داد: علاوه بر این برای ارایه خدمات به زایران در مرز میرجاوه ،استانهای کرمان ، خراسان جنوبی ، همدان ، خراسان رضوی ، سیستان وبلوچستان موکب بر پا خواهند کرد.