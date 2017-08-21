نفرات برتر مسابقات آمادگی جسمانی مردان استان قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی استان قم و با اعلام کادر فنی تیم آمادگی جسمانی هیئت همگانی اسامی نفرات راه یافته برای حضور در اردوی تیم آمادگی جسمانی استان معرفی شدند.

مسابقات آمادگی جسمانی استان قم در حالی صبح دوشنبه در قم برگزار شد که ورزشکارانی که در این مسابقات در صدر قرار گرفتند به اردوی تیم آمادگی جسمانی هیئت ورزش‌های همگانی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور دعوت شدند.

بر این اساس در رده سنی ۲۰ تا ۲۴ سال محمد حسین شوکتی و حامد باقری برترین حد نصاب‌ها را به دست آوردند و در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال سید محمد موسوی‌پور صاحب عنوان نخست شد و امیر نجات‌نیا و احمد لواف‌آرایی در جمع برترین‌ها قرار گرفتند.

در رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال مهدی وصالی، بهروز نادری و اصغر رحیمی رکوردهای برتر این مسابقات را از آن خود کردند و در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال سید سجاد کاظمی و در رده‌سنی ۴۰ تا ۴۴ سال عبدالله بینایی عناوین برتر را به دست آوردند و نفرات برتر رده‌سنی ۵۰ سال به بالا شامل داود شمس، عباس محسنی‌مجد و جعفر نیسی‌پور بودند.

نفرات منتخب این مسابقات از صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه در سالن شهدای شهرداری قم تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم منتخب آمادگی جسمانی هیئت ورزش‌های همگانی استان قم آغاز خواهند کرد.

تیم آمادگی جسمانی استان قم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور کمتر از یک ماه فرصت دارد در شرایطی که مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور، پنج‌شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ شهریورماه در اردبیل برگزار می‌شود.