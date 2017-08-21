کوراش در بازیهای آسیایی اندونزی حضور خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از انجمن کوراش ایران، با تلاش های حیدر فرمان رئیس فدراسیون جهانی کوراش و رضا نصیرنژاد رئیس ایرانی کمیته فنی آسیایی و جهانی این رشته و تائید کمیته برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، این رشته رسما وارد این بازی ها شد و قرار است در ۸ وزن زنان و مردان برگزار شود.



ایران به عنوان یکی از قدرت های برتر این رشته شانس زیادی برای کسب مدال های رنگارنگ در این بازی ها به حساب می آید تا به این ترتیب امیدها برای موفقیت هر چه بیشتر کاروان ورزشی ایران در این بازی ها بیشتر شود.



کوراش، جوجیتسو و جودو سه رشته حاضر در بازی های آسیایی هستند که هر ۳ رشته زیر نظر فدراسیون جودو اداره می شود.