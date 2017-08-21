مراسم سالروز شهادت امام جواد(ع) درقم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف استان قم با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت امام جواد(ع) در امام زاده موسی مبرقع (ع) در قم، در خصوص برنامه های تدارک دیده شده در بارگاه این امام زاده گفت: پیش بینی می شود در مراسم شب وروز شهادت امام جواد(ع) بیش از ۴۰ هزار زائر ایرانی و خارجی مهمان این بقعه متبرکه و بقاع مجاور شوند.

حجت الاسلام علی عزیزی افزود: غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع(ع) و سیاه پوش کردن حرم مطهر از برنامه های مهم در سالروز شهادت است.

وی عنوان کرد:همچنین در شامگاه شهادت امام جواد(ع) مراسم طبخ غذا برای ۴ هزار زائر انجام می شود به ویژه زائرانی از عراق و پاکستان مهمان سفره کریمانه امام زاده موسی مبرقع (ع) می شوند.

عزیزی گفت: در این امام زاده بیش از ۵۰۰ خادم افتخاری به خدمت می پردازند و فضا را در طول سال برای زائران فراهم می سازند که در ایام شهادت امام جواد(ع) به طور ویژه در خدمت زائران خواهند بود .

وی اظهار کرد: دیشب پرچم عزا بر فراز گنبد مسجد به اهتزار درآمد و تا روز شهادت نیز در سوگ امام جواد(ع) مراسم سوگواری ادامه دارد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان کرد:این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری و مداحی محسن زاده برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی های لازم آئین بزرگداشت شهادت امام جواد(ع) به طور زنده از شیکه رادیویی قم پخش می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، در ادامه سخنان خود گفت: حضرت موسی مبرقع فرزند بلافصل امام جواد(ع) و تنها برادر امام هادی(ع) می باشد که در بقعه چهل اختران به همراه چهل نفر از فرزندان و نوادگان آن حضرت مدفون هستند.

عزیزی افزود:این امام زاده بزرگوار مفسر قرآن کریم و محدث اهل بیت(ع) و صاحب کرامات و معجزات بسیاری می باشد.

وی در مورد زندگی نامه این امام زاده نیز اظهار داشت:ایشان در سال ۲۱۴ هجری قمری در خاندان علم و امامت متولد شد و تحت تربیت امام جواد(ع) به کمالات علمی و معنوی والایی رسید.