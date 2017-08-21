آغاز دوباره سوآپ نفت خام از بندر نکا

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده و پس از یک دهه توقف، با ورود چندین فروند کشتی از بندر آلاجای ترکمنستان، از اوایل مردادماه امسال سواپ نفت خام از بندر نکا از سرگرفته شد.



سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی توسط شرکت پایانه های نفتی ایران در بندر نکا انجام شده است، وقفه یک دهه ای انتقال سواپ نفت خام از این بندر منجر به رکود شدید اقتصادی و از بین رفتن اشتغال در منطقه شد.



شاعری با اشاره به احداث مخازن سوختی و فعالیت های کشتیرانی در بندر نکا افزود: شروع مجدد سواپ سوخت نفت خام از کشورهای آسیای میانه از طریق بندر نکا موجب رونق حمل و نقل دریایی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده می شود و اشتغال از دست رفته را به منطقه باز می گرداند.



نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اشتغال پایدار، درآمد ثابت و رونق اقتصادی از مزایای سواپ نفت خام است که زمینه ساز رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.



شاعری ضمن اعلام حمایت مجلس شورای اسلامی از سواپ نفتی، خواستار همکاری تمام دستگاه های مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی در ارائه خدمات بهتر دریانوردی و دریایی، امور گمرکی و شرکت های وابسته به ویژه پایانه نفتی شمال برای رونق اقتصادی منطقه شد.



سواپ نفتی به فرایندی گفته می شود که دولت یا تجار بخش خصوصی، نفت را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت کرده و در مرز دیگر به افراد یا شرکت های مورد نظر آنان تحویل می دهند.