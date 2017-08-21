عملکرد شورای شهر چهارم زنجان در زمینه مدیریت شهری متوسط بود

رسول بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد و فعالیتهاو اقدامات شورای چهارم شهر زنجان، افزود: در یک کلام می گویم که اقدامات شورای شهر چهارم در بحث مدیریت شهری متوسط بود.

وی اظهار کرد: تنها چیزی که می توان بگویم این است که اقداماتی که در مدیریت شهر زنجان صورت گیرد فقط متوسط بود.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در شورای شهر پنجم شهر زتجان از بانوان انتخاب نشده اسـت، گفت: متاسفانه در دوره پنجم از حضور بانوان در شورای شهر محروم شدیم که علل و عوامل خاص خود را داشت.

بیات تاکید کرد: در برنامه کاری مان است که از حضور بانوان فرهیخته در بدنه دولت تدبیر و امید در استان زنجان استفاده شود.

وی گفت: بانوان مسئولیت‌پذیری بالایی دارند و در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز بسیارموثر هستند و بانوان نقش مهمی در توسعه و یشرفت جامعه دارند و در این میان بانوان زنجانی همواره در صحنه های مختلف پیشتاز بوده اند.

فرماندار زنجان تصریح کرد: در جامعه مدیریتی نیز زنان از جایگاه بالایی برخوردارند و در مجموعه فرمانداری زنجان نیز تلاش‌ها بر حفظ و ارتقای جایگاه بانوان است و از برخی بانوان برای معاونت در فرمانداری دعوت شد ولی از سوی خود افراد کنسل شد.

بیات گفت:بانوان علاوه بر حضور در فعالیت‌های جامعه، مادر و همسر خانواده خود هستند و مادران اگر تربیت کننده اجتماعی خوبی باشند و در آینده جامعه تاثیرگذار خواهد بود.