تولید موفق رحم مصنوعی برای نجات جنین های نارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، هر سال حدود ۱۵ میلیون نوزاد نارس در سراسر جهان به دنیا می آیند که نگهداری از آنها برای حل مشکلات مختلف بدنی و ترخیص از بیمارستان مستلزم صرف هزینه و وقت فراوان است.

گروهی از محققان برای مقابله با این مشکل به دنبال تولید رحم مصنوعی هستند که نگهداری کم دردسر از نوزادان نارس را در خارج از محیط رحم مادر تسهیل می کند.

بررسی های مشترک محققان بنیاد تحقیقاتی زنان و نوزادان و دانشگاه استرالیای غربی و همین طور بیمارستان دانشگاه توهوکو در ژاپن به طراحی رحم مصنوعی برای نگهداری یک جنین گوسفند انجامیده که توانسته این موجود را برای مدت یک هفته زنده نگه دارد.

گوسفند یاد شده بعد از یک هفته نگهداری در رحم مصنوعی با موفقیت متولد شد و انتظار می رود با تکمیل این فناوری بتوان نوزادان نارسی را که در هفته های ۲۲ تا ۲۳ حاملگی متولد می شوند را هم زنده نگهداشت.

محققان این رحم را یک حمام مایع آمنیوتیک توصیف کرده اند که مجهز به یک ورودی و خروجی برای تامین نیازهای جنین نیز هست. مهم ترین مزیت استفاده از این رحم مصنوعی تکمیل ارگان های نارس و به خصوص ریه های نوزادان به شکلی بی خطر و قبل از ورود به جهان واقعی است.