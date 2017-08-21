به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی برنامههای استقبال و تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در بوشهر با بیان اینکه فراموش کردن شهدا گناه نابخشودنی است، اظهار داشت: ریشه امنیت امروز به پشتوانه خون شهدا بوده و وظیفه همگی ما در گرامیداشت یاد آنان و پاسداری از مسیرشان است.
دشتی با اشاره به اینکه اگر شهدا را یاد نکنیم خسارت جبرانناپذیری را باید متحمل شویم، تصریح کرد: هر کدام از شهدا چراغ و شمعی هستند که هدایتگر انسان در تاریکیاند و اگر روشنی شهدا نباشد در مسیر پر پیچ و خم دنیا گم خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: این اسوههای ایثار تمام دلخوشی انقلاب و نظام اسلامی هستند که گمنام بوده و با نثار خون خود اسلام را حفظ می کنند.
فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: شهدا با شجاعت به استقبال مرگ رفتند که این روحیه موجب آزادی، آسودگی و سربلندی ملتهای مسلمان شده است.
دشتی شهدا را قهرمانان آزادگی همه ملتها دانست و بیان کرد: این عزیزان قهرمانان واقعی هستند و مردم باید در قلبهای خود بارگاههای با عظمتی برای شهدا برپا کنند.
وی از برگزاری مزاسم تشییع و تدفین ۵ شهید گمنان در بوشهر خبر داد و یادآور شد: این مراسم با حضور گسترده مردم فردا سهشنبه ساعت ۷ صبح از سهراه دانشگاه خلیج فارس تشییع شده و در پارک شغاب آرام میگیرند.
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