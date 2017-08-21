۵۰ درصد از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با پیگیری های انجام گرفته و اتخاذ تمهیدات لازم امسال روند پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان نسبت به سال گذشته مناسب تر شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال به حساب گندم‌کاران استان واریز شده که ۵۰ درصد مطالبات آنان را شامل می شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: مابقی مطالبات گندم‌کاران استان زنجان طبق وعده دولت در آینده ای نزدیک به حساب آن ها واریز خواد شد و پرداخت بخش عمده ای از بهای گندم خریداری شده به کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن در سال جاری را بی سابقه دانست.

جعفری تصریح کرد: میزان گندم تولیدی استان زنجان در سال جاری ۲۵۰ هزار تن پیش بینی شده است.

وی کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان را بسیار عالی اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۶۷ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است.