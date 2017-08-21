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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

۵۰ درصد از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شده است

۵۰ درصد از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شده است

زنجان-مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: ۵۰ درصدمطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران،  افزود:  با پیگیری های انجام گرفته و اتخاذ تمهیدات لازم امسال روند پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان نسبت به سال گذشته مناسب تر شده  است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال به حساب گندم‌کاران استان واریز شده که ۵۰ درصد مطالبات آنان را شامل می شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: مابقی مطالبات گندم‌کاران استان  زنجان طبق وعده دولت در آینده ای نزدیک به حساب آن ها واریز خواد شد و  پرداخت بخش عمده ای از بهای گندم خریداری شده به کشاورزان در کوتاه ترین زمان ممکن در سال جاری را بی سابقه دانست.

جعفری تصریح کرد:  میزان گندم تولیدی استان زنجان در سال جاری ۲۵۰ هزار تن پیش بینی شده است.

وی کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان را بسیار عالی اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۶۷ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است. 

کد مطلب 4065248

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