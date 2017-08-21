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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

فرماندار زنجان خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی ۴۵۴ پروژه عمرانی در زنجان

افتتاح و کلنگ زنی ۴۵۴ پروژه عمرانی در زنجان

زنجان-فرماندار زنجان از افتتاح و کلنگ زنی ۴۵۴ پروژه در بخش های مختلف با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در شهرستان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به هفته دولت، افزود: هفته دولت از دوم شهریور تا هشتم است و این هفته سالروز شهادت ۲ شهید بزرگوار شهید رجایی و باهنر است. 

وی اظهار کرد: هر دو شهید نماد بارز صداقت و شادی و خدمت به مردم بدون منت هستند و مردم دار واقعی بودند و شهید رجایی خیلی ساده و صداقت داشت و توام با صداقت زندگی می کردو باید هفته دولت به خوبی گرامی داشته شود. 

بیات از افتتاح و کلنگ زنی ۴۵۴ پروژه در همه بخش ها با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان در هفته دولت در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: برخی از پروژه ها در حوزه زیر ساختی، فرودگاه، آب و فاضلاب، راه و صنعتی است. 

وی تصریح کرد: دراین میان از این تعداد پروژه هفت پروژه در فرودگاه زنجان با اعتبار بالغ بر ۷ میلیارد تومان افتتاح می شود و در حوزه کشاورزی و صنعتی هم افتتاح داریم. 

فرماندار زنجان گفت: در حوزه پروژه های شرکت گاز ۱۴ افتتاح و کلنگ زنی داریم که دو پروژه گاز رسانی کلنگ زنی و ۱۲ مورد هم افتتاح است و در بخش صنعت و معدن وتجارت شش پروژه افتتاح و در حوزه شهرداری هم ۱۱ پروژه افتتاح  و در حوزه توزیع نیروی برق هم ۲۹۴ پروژه برق، حوزه آب و فاضلاب شهری پنج پروژه، بحث نوسازی ۵ پروژه و در حوزه شهرک های صنعتی هم ۸ پروژه و در حوزه شهر سازی هم چهار پروژه افتتاح خواهد شد. 

بیات با بیان اینکه در حوزه بخش مرکزی ۹ پروژه افتتاح، درحوزه زنجانرود ۴۳ پروژه و در حوزه قره پشتلو هم ۴۰ پروژه افتتاح می شود، گفت: هشتم تا دوازدهم جشنواره ملی آش در زنجان و جشنواره روستایی نیز پس از اتمام جشنواره آش برگزار می شود، شهریورماه برای زنجان پرنشاط و پر جشنواره خواهد بود.

فرماندار زنجان با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف شورای پنچم در زنجان، افزود: در روز تحلیف تکلیف شهرداران سه شهر زنجان، ارمغانخانه و نیک‌پی مشخص می شود و سپس شوراها برای انتخاب شهرداران این شهرها انجام وظیفه خواهند کرد. 

کد مطلب 4065260

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