افتتاح و کلنگ زنی ۴۵۴ پروژه عمرانی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به هفته دولت، افزود: هفته دولت از دوم شهریور تا هشتم است و این هفته سالروز شهادت ۲ شهید بزرگوار شهید رجایی و باهنر است.

وی اظهار کرد: هر دو شهید نماد بارز صداقت و شادی و خدمت به مردم بدون منت هستند و مردم دار واقعی بودند و شهید رجایی خیلی ساده و صداقت داشت و توام با صداقت زندگی می کردو باید هفته دولت به خوبی گرامی داشته شود.

بیات از افتتاح و کلنگ زنی ۴۵۴ پروژه در همه بخش ها با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان در هفته دولت در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: برخی از پروژه ها در حوزه زیر ساختی، فرودگاه، آب و فاضلاب، راه و صنعتی است.

وی تصریح کرد: دراین میان از این تعداد پروژه هفت پروژه در فرودگاه زنجان با اعتبار بالغ بر ۷ میلیارد تومان افتتاح می شود و در حوزه کشاورزی و صنعتی هم افتتاح داریم.

فرماندار زنجان گفت: در حوزه پروژه های شرکت گاز ۱۴ افتتاح و کلنگ زنی داریم که دو پروژه گاز رسانی کلنگ زنی و ۱۲ مورد هم افتتاح است و در بخش صنعت و معدن وتجارت شش پروژه افتتاح و در حوزه شهرداری هم ۱۱ پروژه افتتاح و در حوزه توزیع نیروی برق هم ۲۹۴ پروژه برق، حوزه آب و فاضلاب شهری پنج پروژه، بحث نوسازی ۵ پروژه و در حوزه شهرک های صنعتی هم ۸ پروژه و در حوزه شهر سازی هم چهار پروژه افتتاح خواهد شد.

بیات با بیان اینکه در حوزه بخش مرکزی ۹ پروژه افتتاح، درحوزه زنجانرود ۴۳ پروژه و در حوزه قره پشتلو هم ۴۰ پروژه افتتاح می شود، گفت: هشتم تا دوازدهم جشنواره ملی آش در زنجان و جشنواره روستایی نیز پس از اتمام جشنواره آش برگزار می شود، شهریورماه برای زنجان پرنشاط و پر جشنواره خواهد بود.

فرماندار زنجان با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف شورای پنچم در زنجان، افزود: در روز تحلیف تکلیف شهرداران سه شهر زنجان، ارمغانخانه و نیک‌پی مشخص می شود و سپس شوراها برای انتخاب شهرداران این شهرها انجام وظیفه خواهند کرد.