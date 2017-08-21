طرح تحول سلامت هنوز جای کار دارد/ خوشحالی مردم از اجرای طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن سپاس و تشکر از مردم ایران، کارکنان نظام سلامت را یک جمعیت یک و نیم میلیون نفری برشمرد و با بیان این که طبعا در اجرای این طرح اشکالاتی وجود داشته که بایستی اصلاح شود، بر رفع کاستی ها تاکید کرد.

وی ادامه داد: بخش هایی که در اجرای طرح تحول سلامت باعث شادمانی مردم ایران شده است و در آن بخش ها موفق تر عمل کردیم را باید با کیفیت و عمق بیشتری ادامه دهیم.

عضو کابینه دوازدهم، طرح تحول سلامت را بخشی از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور عنوان و بیان کرد: کارهای متعددی در این وزارتخانه باید انجام شود که طرح تحول نظام سلامت از جمله آنها است.

دکتر قاضی زاده هاشمی در پایان گفتگو با برنامه «صبح و زندگی» شبکه رادیویی سلامت اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد تا در حوزه بهداشت موفق عمل کنیم و برای مطالبه گری سلامت مردم از سایر دستگاه ها قوی تر عمل کنیم.