کشف کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در غرب استان تهران/دستگیری ۴ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قاچاق کالا در شهرستان ملارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به کشف انبار دپو کالاهای قاچاق در شهرستان ملارد شدند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه چهار متهم را دستگیر و به بازرسی و بررسی انبار پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از انبار ماموران موفق شدند، تعداد زیادی پارچه و چرم مصنوعی قاچاق ، غذای حیوانات، لوازم آرایشی بهداشتی و یک دستگاه موتور سیکلت سنگین را کشف کنند.

خانچرلی خاطر نشان کرد: مجموع کلی ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق ۵۰ میلیارد ریال بوده و در این راستا انبار پلمپ و ۴ نفر قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان گفت: مبارزه پلیس با پدیده شوم قاچاق تا ریشه کن شدن این معضل با جدیت ادامه خواهد داشت و نیروهای خدوم پلیس در مبارزه با این پدیده خستگی ناپذیر هستند و با کمک و یاری مردم عزیز در صدد از بین بردن این معضل ایستاده اند.

