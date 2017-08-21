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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در غرب استان تهران/دستگیری ۴ قاچاقچی

کشف کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در غرب استان تهران/دستگیری ۴ قاچاقچی

ملارد- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف کالاهای قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر قاچاق کالا در شهرستان ملارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به کشف انبار دپو کالاهای قاچاق در شهرستان ملارد شدند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی قضائی به  محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه چهار متهم را دستگیر و به بازرسی و بررسی انبار پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از انبار ماموران موفق شدند، تعداد زیادی پارچه و چرم مصنوعی قاچاق ، غذای حیوانات، لوازم آرایشی بهداشتی و یک دستگاه موتور سیکلت سنگین را کشف کنند.

خانچرلی خاطر نشان کرد: مجموع کلی ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق ۵۰ میلیارد ریال بوده و در این راستا انبار پلمپ و ۴ نفر قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان گفت: مبارزه پلیس با پدیده شوم قاچاق تا ریشه کن شدن این معضل با جدیت ادامه خواهد داشت و نیروهای خدوم پلیس در مبارزه با این پدیده خستگی ناپذیر هستند و با کمک و یاری مردم عزیز در صدد از بین بردن این معضل ایستاده اند.
 

کد مطلب 4065269

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