مهران حاتمی: باید فاصله میان سطح بسکتبال ایران و استرالیا کم شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مهران حاتمی پس از پایان رقابت‌های کاپ آسیا اظهار کرد: همه می دانند سطح بسکتبال استرالیا با آسیا متفاوت است. ما بعد از پیروزی برابر همه حریفان آسیایی به فینال رسیدیم و همه سعی و تلاشان را کردیم تا برنده دیدار نهایی باشیم اما سطح بسکتبال ما با استرالیا متفاوت است و نیاز است این تفاوت را با تلاش بیشتر از بین ببریم. باید به سطح بالا برسیم و رشد کنیم.

وی ادامه داد: استرالیا در فینال با همان سطح بالای بسکتبالی که داشت برنده این دیدار شد. به نظرم حضور اقیانوسیه در رقابت‌های آسیا فرصت خیلی خوبی برای ماست. این رقابت‌ها نشان داد که باید سطح آسیا بالاتر برود و ما نیز به طور موازی با آن رشد کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: هرچه تعداد بازی‌های ما با این حریفان بیشتر شود قطعا رشد بیشتری خواهیم داشت. بازیکنان ما باید در بازی‌های پرفشار بازی بیشتری کنند تا رشد کنند. آنقدر هم باهوش هستند که خیلی سریع از حریفان قدرتمند خود یاد بگیرند و پیشرفت کنند.

حاتمی با تمجید از عملکرد بازیکنان تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: همه بازیکنانم در این مدت تلاش کردند. من به همه نفراتم نمره ۲۰ می‌دهم چون واقعا عالی بودند. از تمام بازیکنان به خصوص بزرگ‌ترهای تیم تشکر می‌کنم که حضورشان باعث شد تیم شرایط مستحکم تری برای مسابقات داشته باشد.