بانوان روستایی در توسعه بخش کشاورزی نقش کلیدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد در اولین نشست توجیهی راه اندازی صندوق اعتبارات خرد محلی ویژه زنان روستایی که با حضور مافی مدیر ملی پروژه ایجاد صندوق اعتبارات خرد محلی کشور و مریم بیدخام مدیر کل بانوان و خانواده استانداری قزوین، تیموری مدیر صندوق کار آفرینی امید استان قزوین در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: نیروی انسانی در توسعه جوامع نقش محوری دارند و از آن جا که ۵۰ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند توجه به این گروه ضروری است.

وی افزود: زنان و دختران روستایی نقش مهمی در فعالیتها و توسعه روستایی دارند و اگر دستاوردهای بانوان در نمایشگاه ها در معرض دید مردم قرار گیرد متوجه کارهای خردمندانه، ظریف، احساسات و استعداد و بازاریابی مناسب آنان می شویم.

متقی فرد بر لزوم اهمیت راه اندازی و فعالیت بیشتر صندوقهای خرد زنان روستایی در روستاهای استان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از استانهای کشور صندوقهای خرد زنان روستایی فعالیت تجاری خوبی کسب کرده اند و با سرمایه اندک توانسته اند از مزایا و تسهیلات استفاده کرده و اشتغالزایی ایجاد کنند که در استان قزوین نیز به این امر باید توجه ویژه ای شود.



متقی فرد گفت: جهاد کشاورزی بزرگترین دستگاه اجرایی در روستاهاست و از ایجاد صندوق های خرد زنان روستایی حمایت می کند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست اهمیت وضرورت آموزش زنان روستایی را توانمند سازی زنان روستایی در راستای اجرای پروژه های اقتصادی و اجتماعی روستا به منظور تسریع در فرایند توسعه پایدار، ارتقا دانش و بینش زنان روستایی در جهت افزایش بهره وری و بهبود کیفی تولیدات بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی، توانمند سازی زنان روستایی در جهت ایجاد وتقویت ساختار نهادی تشکلهای غیردولتی زنان روستایی و افزایش مهارت زنان روستایی و تقویت زمینه های مشارکت اجتماعی – اقتصادی در راستای اجرای پروژه های اشتغال زا ذکر کرد.

فاطمه خمسه اظهار داشت : این مدیریت هماهنگی با هدف ایجاد ارتباط دو سویه بین کارگزاران دولتی وغیردولتی با زنان روستایی از طریق زنان تسهیلگر روستا، اجرای طرحهای مشارکتی برای زنان روستایی، توانمندی زنان روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی - اجتماعی به منظور نیل به توسعه روستایی تاکنون اقدام به انتخاب ۲۶۰ نفرتسهیلگر کرده است.

وی از مهمترین اقدامات واحد امور زنان روستایی این مدیریت برای تسهیلگران در سالجاری را؛ انتخاب بیش از ۳۰ نفر تسهیلگر جدید، آموزش بیش از ۱۰۰۰ نفر روز در زمینه های تخصصی و آموزش های توانمند سازی و مشارکت تسهیلگران در اجرای پروژ ه های اشتغالزا بیش از ۶۷ مورد ذکرکرد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اهداف تاسیس صندوق اعتبارات خرد در استان اشاره کرد و گفت : افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم درآمد به تسهیلات اعتباری، توجه و تمرکز به گروههای کم درآمد زنان روستایی، افزایش سطح درآمد زنان با اجرای پروژه های کوچک، توانا سازی زنان روستایی در انجام کار گروهی، هدایت پس انداز غیر مولد روستاییان (زنان) به سرمایه های مولد کارو برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های مبتنی بر ظرفیت و امکانات و شرایط منطقه، شکست چرخه های فقر و رهایی خانوار روستایی از دامن فقر از مهمترین دلایل ایجاد این صندوقها در روستاهاست.

خمسه یاد آور شد: استان قزوین از سال ۸۴ تاکنون اقدام به تاسیس ۲۱ مورد صندوق اعتبارات خرد با ۶۴۴ نفر عضو تا پایان سال ۹۵ کرده که از این تعداد ۱۴ صندوق با سرمایه اولیه دفتر امور زنان روستایی و تعداد ۷ صندوق به صورت مشارکتی ایجاد شده است.