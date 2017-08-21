به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه گازرسانی به شهرهار و روستاها و صنایع مختلف در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرحهای مهمی در دست اجرا است.
وی از افتتاح و کلنگزنی ۷۰ طرح گازرسانی در سطح استان بوشهر طی هفته دولت امسال خبر داد و اضافه کرد: این طرحها با اعتبار ۷۳۹ میلیارد ریال در بخشهای روستایی، صنعتی و شهری افتتاح و یا اجرایی میشوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اتصال ۴۳ روستا در شهرستانهای دشتستان، گناوه، جم، دیر، دشتی و تنگستان خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح پنج هزار و ۶۸۲ خانوار از نعمت گاز برخوردار میشوند.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرحها تعداد روستاهای گازدار استان به ۳۵۸ روستا میرسد، تصریح کرد: طرحهای خوبی در دست اجرا است که با تکمیل این طرحها در سال جاری ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی به ۹۵ درصد میرسد.
حسینی از افتتاح گازرسانی به شهرهای کلمه و تنگ ارم با اجرای بیش از ۶۵ کیلومتر خط انتقال و ۳۷ کیلومتر شبکه خبر داد و بیان کرد: ضریب نفوذ گازرسانی به جمعیت شهری استان بوشهر نیز به ۹۸ درصد خواهد رسید.
وی همچنین به گازرسانی به ۱۸ پروژه صنعتی در شهرستانهای بوشهر، دشتستان و دیر اشاره کرد و ادامه داد: پنج پروژه گازرسانی با اعتبار ۲۴۱ میلیارد ریال نیز در سطح استان کلنگزنی خواهد شد.
نظر شما