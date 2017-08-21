نفرات برتر مسابقات قهرمانی پرورش اندام استان همدان معرفی شدند

مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات استانی پرورش اندام همدان اظهار داشت: مسابقات استانی پرورش اندام جهت اعزام به مسابقات کشوری ارومیه در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان روز گذشته با حضور ۱۲۳ ورزشکار از شهرستان‌های همدان، قهاوند، نهاوند، کبودرآهنگ، اسدآباد، تویسرکان به میزبانی شهرستان بهار سالن مهرورزان برگزار شد.

وی افزود: در پایان در بخش تیمی باشگاه مردان طلایی همدان اول، باشگاه تک‌ستاره همدان دوم و باشگاه دانیال همدان سوم شدند.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان‌همدان با اشاره به نتایج بخش انفرادی گفت: در بخش پیشکسوتان مستر یک مرتضی یگانه، در رده جوانان -۷۵ کیلوگرم محمدحسین زراعتکار +۷۵ کیلوگرم محمد شهبازی، در بخشفیزیک دسته ۱۷۲ پوریا نعمتی، دسته ۱۷۵ مهدی شفیعی، دسته ۱۷۸ امید عظیمی بهمند دسته ۱۸۱ محمد شهبازی و دسته ۱۸۱ + مبین سلیمی نفرات برتر شدند.

خدابنده لو خاطرنشان کرد: در بخش بادی کلاسیک، دسته ۱۷۰ محمد افتخاری، دسته ۱۷۵ حمید عسگری، دسته ۱۷۸ محمد شفیعی، دسته ۱۸۰ جواد مقدم شهرتی و دسته ۱۸۰+ علی تاجر در جایگاه‌های برتر ایستادند.

وی با اشاره به سایر نتایج بیان کرد: در بخش پرورش اندام بزرگسالان در ۶۰ کیلوگرم سهیل سعیدی، ۶۵ کیلوگرم، محمد افتخاری، ۷۰ کیلوگرم عادل طاهری نیا، ۷۵ کیلوگرم حامد جامه بزرگ، ۸۰ کیلوگرم میثم ایران‌نژاد، ۸۵ کیلوگرم جواد مقدم شهرتی، ۹۰ کیلوگرم امیر اتابک، ۹۵ کیلوگرم سعید قاسمی، ۱۰۰ کیلوگرم هادی یعقوبی و +۱۰۰ کیلوگرم عباس صیفی نفرات برتر شدند.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان‌همدان عنوان کرد: این نفرات به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.