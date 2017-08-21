آزادسازی ۹ روستا در اطراف شهر تلعفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الجزیره»، موسسه رسانه ای جنگی عراق اعلام کرد که در اولین روز عملیات آزادسازی تلعفر (در ۸۰ کیلومتری غرب موصل) ۹ روستا در اطراف این شهر آزاد شده اند.

«عبدالامیر رشید یارالله» فرمانده عملیات «قادمون یا تلعفر» اعلام کرد که نیروهای مسلح عراقی موفق شدند روستاهای «قزل قیو»، «کسر محراب»، «تل السمباک»، «بطیشه»، «العلم»، «خفاجه»، «حلبیه العلیا» و «مرازیف» را از داعش پس بگیرند و همچنین بخش جنوبی رشته کوه های زمیر را نیز آزاد کرده اند.

بر اساس این خبر نیروهای ارتش عراق خسارت های زیاد جانی به تروریست ها وارد کرده و تجهیزات نظامی آنها را منهدم کرده اند.

در همین راستا نیروهای وابسته به ائتلاف آمریکایی ضد داعش در شرق تلعفر مستقر شده اند و نیروهای بلژیکی و آمریکایی ویژه، هنگام پیشروی ارتش عراق اقدام به پشتیبانی از آنها کرده اند.

نیروهای ائتلاف همچنین چندین پایگاه در روستای «تومجارین» را هدف حملات خمپاره ای قرار داده اند زیرا انتظار می رود شماری از تروریست های داعش در این منطقه حضور داشته باشند.

حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراقی روز گذشته از آغاز عملیات آزادسازی شهر تلعفر خبر داد، در این عملیات نیروهای پلیس اتحادیه، نیروهای مبارزه با تروریسم، ارتش و نیروهای الحشد الشعبی با همکاری نیروی هوایی ارتش عراق و ائتلاف آمریکایی ضد داعش حضور دارند.