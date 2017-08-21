یک مسجد به ازای ۱۳۰۰ شیعه در کشور دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید دسمی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی مساجد در اردبیل گفت: بیش از ۷۸ هزار مسجد در کشور دایر است که در واقع نشان می دهد به ازای هر هزار و ۳۰۰ نفر یک مسجد داریم.

وی افزود: در تقسیم بندی بین مذاهب مشاهده می شود به ازای هر ۴۵۰ نفر اهل سنت یک مسجد و به ازای هر هزار و ۳۰۰ نفر شیعه یک مسجد داریم.

مسئول بسیج مساجد و اماکن متبرکه سازمان بسیج مستضعفین متذکر شد: در مقایسه با مسیحیان نیز به ازای هر ۱۵۰ مسیحی یک کلیسا دیده می شود و در برخی مناطق تهران از جمله مناطق بحرانی به مانند هفت تیر در مقابل ۲۸ کلیسا، ۱۴ مسجد داریم.

به گفته دسمی در این ۱۴ مسجد نیز فقط هفت مورد پایگاه بسیج دارند و در یکی از استان های نوار شمالی که از استان های شیعه نشین است در مقابل سه هزار و ۲۰۰ مسجد تنها ۸۵۰ مورد متعلق به شیعیان است که ۴۰۰ مورد از آن فعال هستند.

اقامه منظم نماز جماعت در ۴۲ درصد مساجد

وی همچنین به وضعیت نماز جماعت مساجد اشاره کرد و گفت: تنها در ۴۲ درصد مساجد نماز جماعت به صورت منظم اقامه می شود و مابقی یا نماز جماعت ندارند و یا به صورت فصلی و غیر منظم برگزار می شوند.

مسئول بسیج مساجد و اماکن متبرکه سازمان بسیج مستضعفین متذکر شد: این وضعیت چشم انداز مطلوبی را ترسیم نمی کند و در صورت تداوم شاهد صدمات جبران ناپذیری خواهیم بود.

دسمی همچنین تعداد کل پایگاه های بسیج مساجد را ۲۳ هزار مورد برشمرد و گفت: این به این معنی است که نزدیک به ۵۰ هزار مسجد پایگاه بسیج ندارند و از سویی در ۱۷ هزار مورد نیز پایگاه بسیج خارج از مسجد است.

وی با بیان اینکه بسیج فرزند مسجد است و هویت بسیج در مساجد شکل می گیرد، تصریح کرد: بر همین اساس بسیج مساجد و اماکن متبرکه در نظر دارد رسالت پایگاه های بسیج را بر رسالت مساجد منطبق کند.

وی افزود: مسجد سنگر و پناهگاه در جامعه اسلامی است و محافظت فکری، اخلاقی، تربیتی و دینی جامعه را می تواند عهده دار شود.

مسئول بسیج مساجد و اماکن متبرکه سازمان بسیج مستضعفین به اجرای طرح اسوه در سال های ۸۱ تا ۸۳ نیز اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی پایگاه های موفق اجرا و ۲۹ پایگاه بررسی شد.

به گفته دسمی با توجه به اینکه اساس تشکیل پایگاه برای مسجد است اضافه کرد: اساس موفقیت مسجد نیز تعلیم و تربیت آن است و مساجد می تواند حلقه اتصال نظام و جامعه باشد.

مساجد جنبه تک بعدی پیدا نکنند

وی افزود: نباید مساجد جنبه سکولار پیدا کنند بلکه مسجد می بایست مطالبه گر حقوق مردم بوده و در مقابل حرف های درست نظام را به مردم انتقال دهد.

مسئول بسیج مساجد و اماکن متبرکه سازمان بسیج مستضعفین مسجد را حلقه اتصال مردم و نظام توصیف کرد و بیان داشت: از سویی مساجد نباید جنبه تک بعدی به خود بگیرند و مسجدی که پیامبر اکرم در مدینه تاسیس کرد هم در امور جنگی، هم در سیاست و تدبیر امور، هم در امور تربیتی و هم در طبابت نقش ایفا می کرد.

دسمی با بیان اینکه در سال های اخیر تلاش شده مساجد جنبه تک بعدی پیدا کنند، اضافه کرد: مسجد می بایست محل تجمع نخبگان جامعه بوده و به عنوان پناهگاه مسلمانان قلمداد شود.

وی تبیین جایگاه مساجد، همسو کردن فعالیت پایگاه های بسیج با مساجد، احیای کارکردهای فرهنگی و تربیتی مساجد و انطابق رسالت پایگاه های بسیج با مساجد را از اهداف سازمان بسیج مستضعفان برشمرد.