به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گنجی روز دوشنبه در آیین کلنگ زنی بزرگ‌ترین مرکز تفریحی- تجاری استان قزوین اظهار کرد: پروژه بزرگ‌ترین مرکز تفریحی – تجاری استان قزوین (سیتادیوم) با هدف توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در این شهر اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: در این شرایط اقتصادی سخت تنها راه برون رفت از این وضعیت و تامین منابع مالی جدید، جذب سرمایه‌گذاران است که در این راستا شهرداری قزوین در سال های گذشته پروژه های متعدی با جذب سرمایه گذار اجرایی کرده است.

گنجی بیان کرد: همانطور که رویکرد دولت رونق صنعت گردشگری است مدیریت شهری قزوین هم نیز این رویکرد را دنبال می کند.

وی گفت: پروژه بزرگ‌ترین مرکز تفریحی – تجاری استان قزوین با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال اجرایی خواهد شد که ۳۵ درصد از این پروژه سهم شهرداری قزوین و ۶۵ درصد سهم سرمایه گذار است.

گنجی بیان کرد: این پروژه در ۲۴ ماه اجرایی خواهد شد و در ۲ سال آینده مورده بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این مرکز علاوه بر اینکه مورد بهره‌برداری شهروندان قزوینی است همه مسافران و گردشگرانی که از اتوبان تهران – قزوین عیور می‌کنند از این مرکز بهره‌برداری خواهند کرد.

گنجی ابراز کرد: مدیریت شهری قزوین تلاش دارد تا قزوین را به مقصد گردشگری تبدیل کند.

اقدام مدیریت شهری قزوین در مرمت و بهسازی خانه و حسینیه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی قابل تقدیر است

محمد بابایی، برادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی گفت: اقدام مدیریت شهری قزوین در مرمت و بهسازی خانه و حسینیه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی قابل تقدیر و ارزشمند است.

وی گفت: اجرای پروژه مرمت و بهسازی خانه و حسینیه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی یکی از آرزوهای پدر و مادر من بود که برای مراسم های مذهبی و تعزیه خوانی مورد بهره برداری مردم قرار گیرد.

بابایی: آرزوی خانواده من برای اجرای این پروژه محقق نمی‌شد مگر با تلاش و حمایت مدیریت شهری قزوین، که اکنون این مهم به تحقق رسیده است.

برادر شهید بابایی ابراز کرد: خانه و حسینیه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی آماده بهره‌برداری برای جوانان و نوجوانان است و تحقق این مهم می‌تواند تاثیر بسزایی در شناساندن سیره شهید بابایی به نسل امروز و آینده داشته باشد.

بابایی با اشاره به مرحوم صدیقه حکمت همسر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی خاطرنشان کرد: نخستین بار مرحوم صدیقه حکمت طرح ایجاد خانه و حسینیه شهید بابایی را مطرح کردند و جای خوشحالی است که این مهم به تحقق رسیده است.