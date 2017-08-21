اجرای «اگه بمیری» یک روز تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اگه بمیری» به نویسندگی فلوریان زلر، ترجمه ساناز فلاح فرد و کارگردانی سمانه زندی نژاد پنجشنبه هفته جاری دوم شهریور ماه به کار خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان می دهد.

جدیدترین تجربه کارگردانی سمانه زندی نژاد که پیش از این قرار بود یک شهریور ماه به پایان برسد یک روز تمدید شد و با اجرایی ویژه در روز پنجشنبه دوم شهریور ماه در تماشاخانه ایرانشهر به اتمام خواهد رسید.

تاکنون بیش از پنج هزار نفر از این نمایش دیدن کردند. در این نمایش رضا بهبودی، الهام کردا، ستاره پسیانی و کاظم سیاحی به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به مهرداد بهاءالدینی تهیه کننده، روح الله زندی فرد مجری طرح، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، آنکیدو دارش طراح صدا و موسیقی، مهدی آشنا عکاس اشاره کرد.

همچنین نوشین طهماسبی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، زندی نژاد را همراهی می کند.

این نمایش تا دوم شهریورماه هر روز ساعت ۲۱ در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.