مجرم متواری یک کانون جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی مهر در نشست ستادهای پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان فارس گفت: یکی از مهمترین مسائل مد نظر در این ستاد در چند ماهه اخیر دستگیری و اِعمال مجازات مجرمان متواری است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از اقدامات اولیه شناسایی و رصد این افرد انجام شده و این بانک اطلاعاتی کمک شایانی در دستگری تعدادی از مجرمان متواری جرائم مهم داشته است .

القاصی مهر با اشاره به وجود بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و متواری اقدام ضاطین در دستگیری برخی از این افراد و برخورد قاطع دستگاه قضایی با این دسته از مجرمان را زمینه ساز افزایش ضریب امنیت استان خواند و افزود: در تلاشیم تا با شکل دهی همکاری‌های منطقه‌ای در قالب ستادهای پیشگیری و مقابله با جرائم خاص از شکل گیری برخی اقدامات مجرمانه بخصوص جرائم مهم و امنیتی که وقوع حتی یک مورد از آن امنیت روانی جامعه را خدشه دار می کند؛ جلوگیری کنیم .

وی سمت و سوی تلاش های متولیان امور امنیتی در استان بخصوص اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان را منطبق با سیاست های کلان دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم خواند و خاطر نشان کرد: اعضای ستاد جرائم خاص به لحاظ آنکه نقش تصمیم گیرنده در امور امنیتی برعهده دارند؛ می توانند با اجرای طرح ها بازدارنده و مقابله ای نقش مؤثری در ارتقاء امنیت استان ایفا کنند.

رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان فارس در ادامه شیوع برخی مظاهر علنی بی بند و باری اجتماعی را در نتیجه کم اثر شدن فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: برگزاری برخی پارتی‌های غیر اخلاقی و ترویج و تبلیغ آن در فضای مجازی و همچنین وجود بی‌توجهی به جلوگیری از این بی بند و باری‌ها نشان از یک بحران اخلاقی در جامعه دارد که یکی از ریشه های اصلی آن سست شدن بنیان‌های خانواده است .

القاصی ضمن تأکید بر ورود منسجم و هماهنگ نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی در جهت جلوگیری از بروز مظاهر علنی فساد و بی بند باری در جامعه خواستار توجه ویژه و ورود فعال شورای تأمین استان و شهرستان شیراز به این مسئله شد.