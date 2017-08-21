پرواز همای و اجرای اولین اپرای ایرانی/ تئاتری ها هم حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز همای در ابتدای نشست رسانه ای اپرای «عشق و عقل و آدمی» که روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه در محل موسسه آوای صوت «آوای هنر» برگزار شد درباره این پروژه موسیقایی نمایشی توضیح داد: برای اولین بار یک اپرای واقعی در ایران روی صحنه می رود زیرا از نظر من خیلی از اجراهایی که با عنوان اپرا روی صحنه رفته‌اند «شبه اپرا» بوده‌اند و بسیاری از آنها با قواعد اپرا همخوانی نداشته اند. اپرا قواعدی برای نوشتن و روی صحنه رفتن دارد که ما در این پروژه سعی کردیم به این تکنیک نزدیک شویم.

برای اجرای اپرا در ایران مشکل خاصی وجود ندارد

وی ادامه داد: آن طوری که از نام این اپرا پیداست از روز تولد تا مرگ را به تصویر می کشیم که دو عنصر عقل و عشق در قالب شخصیت های مختلف، آدمی را به سوی خود می کشاند. عشق در این مجال در قالب سه شخصیت آسمانی، زمینی و مادر به تصویر کشیده شده که در لابه لای کار در قالب معانی مختلف به مخاطب ارائه می شود. شخصیت آدم نیز در این فضا بین عقل و عشق، در نهایت تسلیم عشق می شود و حتی حاضر می شود از غرور و عقل خود بگذرد اما در نهایت به دار آویخته می شود. این محتوای اصلی نمایش است که به کارگردانی امیر دژاکام، طراحی نور رضا حیدری و طراحی صحنه رضا شاپورزاده و حضور تعدادی از بازیگران تئاتر کشورمان به صحنه می رود.

همای قبل از پخش قطعه‌ای از اپرای «عشق و عقل و آدمی» درباره خوانندگان اثر نیز بیان کرد: ما برای اجرای این پروژه از بهترین خوانندگان کلاسیک کشورمان که قابلیت بازی دارند استفاده کردیم و فکر می کنم با توجه به ویژگی هایی که از سوی خوانندگان، بازیگران و کارگردانی نمایش سراغ دارم پروژه قابل‌توجهی برای مخاطبان خواهد بود. ما در این کنسرت ۱۰ خواننده سولیست داریم که چند نفر نیز به عنوان بَک وُکال حضور دارند تا در حوزه شرعی هم مشکل خاصی نباشد. در حوزه سازبندی و ارکستراسیون هم باید بگویم غیر از ضبط سازهای کلاسیک قطعه ها، تعدادی از نوازندگان ایرانی به صورت زنده در کنار قطعات ضبط شده در پروژه حضور دارند.

این خواننده موسیقی ایرانی افزود: من معتقدم اجرای اپرا در ایران مشکل خاصی وجود ندارد فقط ما درحوزه خوانندگی زن در چارچوب قوانینی قرار داریم که بر اساس آن دنبال راهکارهایی هستیم که این چارچوب ها رعایت شود وگرنه فکر نمی کنم مشکل خاصی در حوزه اجرای اپرا داشته باشد.

جذابیت هایی که یک کارگردان تئاتر را به موسیقی کشاند

امیر دژاکام کارگردان اپرای «عشق و عقل و آدمی» هم در این نشست رسانه ای با ابراز خرسندی از حضورش در این پروژه گفت: هنرهای نمایشی در جهان شکل های گوناگونی دارد به عبارتی برخی از اینها با واسطه هستند و برخی دیگر هم بدون واسطه اجرا می‌شوند. در عین حال همه این اشکال گوناگون در طول دوره های مختلف بازتعریف شدند. شما وقتی با همه این هنرها مواجه می شوید خواهید دید که اینها در تعاریف جدیدی متناسب با دنیای امروز قرار می گیرند که در طول زمان مخاطب را تحث تاثیر قرار می دهند. اپرا نیز از این قاعده مسثتنی نیست و بسیاری از هنرمندان در جهان حضور دارند که تمایل دارند در این قالب فعالیت هایی را انجام دهند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به پیشینه فعالیت های خود در عرصه موسیقی و نمایش اظهار کرد: من قبلا با ارکستر سمفونیک تجربه های بدون کلامی را در قالب نمایش داشتم، این پروژه نیز شکلی از هنر است که از طریق بازیگر زنده به مخاطب القا می شود. به هر حال من تخصصی در حوزه موسیقی ندارم بنابراین تلاش می کنم از موضع هنرهای نمایشی به موسیقی نگاه کنم. پروژه «عشق و عقل و آدمی» نیز برای من تجربه بسیار متفاوتی است که وقتی پرواز همای موسیقی آن را به صورت انفرادی برای من اجرا کرد به قدری تحت تاثیر قرار گرفتم که بدون قید و شرطی پذیرفتم تا در این اثر حضور داشته باشم.

وی افزود: این اجرا یک نظم بسیار پیچیده ای دارد که واقعا برای من جذابیت داشت. این کارهایی که شما امروز بخشی از آن را شنیدید، بخشی از صوتی است که قرار است آنها را به جِرم نزدیک کنیم. جرمی که نباید در قالب نمایش تکرار شود و اینجاست که نقش کارگردانی می تواند مورد توجه قرار گیرد. جهان اپرا بسیار گسترده ای است که تجربه های بسیار متنوعی در آن انجام می پذیرد و چون بچه های موسیقی پروژه به دلیل ضبط کار از ما جلوتر هستند، کار بسیار سختی داریم که امیدوارم برای همه ما تجربه موفقی باشد.

دژاکام تصریح کرد: کاری که ما روی صحنه انجام می دهیم یک اپراست که اصلا نمی خواهیم و نمی توانیم چیزی را از بیرون به آن تحمیل کنیم، چرا که اگر بخواهیم قاعده دیگری را به آن وارد کنیم کار تبدیل به یک «واریته» می شود. از این جهت ما در این پروژه با اثری مواجهیم که به معنای واقعی یک اپراست و هیچ چیز دیگری در آن وجود ندارد و اساسا هم نمی توانیم هیچ اتفاق تحمیلی را به آن اضافه کنیم.

برای ثروت‌اندوزی روی صحنه نمی رویم

پرواز همای بعد از اظهارات دژاکام گفت: بسیاری از هنرمندان در ایران هستند که تلاش زیادی برای معرفی اپرا انجام دادند که جا دارد از این هنرمندان از جمله استاد بهروز غریب پور قدردانی ویژه ای داشته باشم که با آثارشان فضای بسیار تاثیرگذاری را برای این عرصه فراهم کردند. اینکه من گفتم نخستین اپرا منظورم «نخستین اپرای ایرانی» است که همه دست اندرکاران و محتوایش بر اساس مولفه های اپرا اما در قالب یک ساختار ایرانی است. به هر صورت اپرا از یک قواعدی تشکیل می شود که باید این قواعد رعایت شود و من معتقدم کسی که می خواهد در این عرصه کار کند باید در چندین اپرا به عنوان نوازنده و خواننده و بازیگر حضور داشته باشد تا بتواند خود به تنهایی اثری را بنویسد.

ما می خواهیم شمایلی از اپرا را در ایران اجرا کنیم که در طول تاریخ همانند تعزیه به مخاطبان معرفی شده اما به مرور نتوانست جایگاه مناسبی را پیدا کند وی ادامه داد: من برای اجرای این پروژه معتقد نبودم که باید حتما از چهره ها برای جذب مخاطب استفاده کنم زیرا همین کار را می توانستم همراه با گروه «مستان» در تهران و شهرستان ها روی صحنه ببرم و اتفاقا پول خوبی هم از این راه به دست آورم. من برای اجرای این پروژه ترجیح می هم اثرهنری را خلق کنم که مخاطب با آن آشنا شود. من بر این باورم این پروژه گامی برای بهره مندی درست از هنرهای دیگر چون نمایش برای شناساندن موسیقی است که اصلا قصد دیگری برای جذب کاذب مخاطب نداشته است. ما می خواهیم شمایلی از اپرا را در ایران اجرا کنیم که در طول تاریخ همانند تعزیه به مخاطبان معرفی شده اما به مرور نتوانست جایگاه مناسبی را پیدا کند.

همای در بخش پایانی صحبت های خود به اجرای پروژه «سی» در مجموعه تاریخی سعدآباد هم اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من پروژه «سی» اجرایی فراتر از ایران است که به همه علاقه مندان موسیقی ایرانی پیشنهاد می کنم این کنسرت نمایش را ببینند. من بر این باورم هنرمندان این پروژه به موسیقی کشورمان خدمت زیادی می کنند که بسیار ارزشمند و زیباست ولی شما عزیزان رسانه ای بدانید که پروژه ما اجرایی کاملا متفاوت با این پروژ است که ابزار و معنای خاص خود را دارد که مخاطبان چیز تازه تری از موسیقی را دریافت خواهند کرد.

رضا حیدری طراح نور پروژه «عشق و عقل و آدمی» هم در این نشست گفت: من در پروژه های متفاوتی با هنرمندانی چون هادی قضات همکاری می کردم، این کارها شاید از نظر موسیقایی خوب و با کیفیت بود اما به لحاظ تئاتری و در نظر گرفتن مولفه های مربوط به هنر نمایش به گونه ای بود که می بایست با هنرمندان اهل موسیقی اش کار بیشتری می شد، اما این پروژه با توجه به طراحی که برای آن در نظر گرفته شده قطعا اثر متفاوتی برای مخاطبان خواهد بود.

رضا شاپورزاده طراح صحنه نیز در بخش دیگری از این نشست به ارائه توضیحاتی پیرامون طراحی صحنه کار پرداخت.

پروژه «عشق و عقل و آدمی» به نویسندگی طراحی و خوانندگی پرواز همای و کارگردانی امیر دژاکام ۱۵ شهریورماه سال جاری در مجموعه تاریخی کاخ نیاوران تهران به همت موسسه صوت «آوای هنر» برگزار می شود.