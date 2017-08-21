مدال نقره کومیته انفرادی شوتوکان جهان به فارس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان فارس، به نقل از روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، سروش نیا مسئول کمیته فنی هیات کاراته استان فارس و از مربیان با دانش کاراته که در کارنامه ورزشی خود علاوه بر افتخارات کسب شده در چندین دوره رقابتهای داخلی و ملی، چندین عنوان قهرمانی در رقابتهای جام جهانی شوتوکان WSKF را در ویترین افتخارات خود دارد.

وی بعنوان مربی به این رقابتها پای نهاد و همچنین در رده پیشکسوتان در قسمت کاتا و کومیته به رقابت پرداخت و موفق شد مدال نقره کومیته و مدال نقره کاتای تیمی این رقابت ها را به خود اختصاص دهد.