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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

مدال نقره کومیته انفرادی شوتوکان جهان به فارس رسید

مدال نقره کومیته انفرادی شوتوکان جهان به فارس رسید

شیراز - «سروش سروش نیا» مدال نقره کومیته انفرادی و مدال نقره کاتای تیمی پیشکسوتان قهرمانی جهان سبک شوتوکان که به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شد را به گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان فارس، به نقل از روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، سروش نیا مسئول کمیته فنی هیات کاراته استان فارس و از مربیان با دانش کاراته که در کارنامه ورزشی خود علاوه بر افتخارات کسب شده در چندین دوره رقابتهای داخلی و ملی، چندین عنوان قهرمانی در رقابتهای جام جهانی شوتوکان WSKF را در ویترین افتخارات خود دارد.

وی بعنوان مربی به این رقابتها پای نهاد و همچنین در رده پیشکسوتان در قسمت کاتا و کومیته به رقابت پرداخت و موفق شد مدال نقره کومیته و مدال نقره کاتای تیمی این رقابت ها را به خود اختصاص دهد.

کد مطلب 4065398

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