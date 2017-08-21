کاتاروهای اعزامی به رقابتهای جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز دوشنبه ۳۰ مردادماه با قضاوت داوران رسمی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در نهایت در کاتای تیمی نوجوانان و جوانان، تیم کاتای کرمان با امتیاز ۶۴.۶ رتبه نخست را کسب کرد و مسافر اسپاینا شد.

در این رده گیلان با ۶۱.۶ امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و تیم تهران با ۶۱.۴ امتیاز در جای سوم ایستاد. در کاتای انفرادی امیدها یا همان زیر ۲۱ سال،جاوید بهمن جاه از فارس با امتیاز ۴۹.۸ جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد. در این بخش علی زند از مرکزی با امتیاز ۴۹.۵ دوم شد و امیرحسین آرامیده از مازندران با ۴۹.۲ امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

در کاتا انفرادی جوانان، امیر یزدان تدین از تهران با امتیاز ۴. ۹۲ به عنوان مسافر رقابتهای جهانی معرفی شد. مهدی رضایی از کرمان با کسب امتیاز ۴. ۹۱ رتبه دوم را از آن خود کرد و امیرحسین اسماعیلی از مرکزی با امتیاز ۷. ۸۸ سوم شد.



در کاتای انفرادی نوجوانان، احمدرضا محمودی از تهران با ۸ .۹۵ امتیاز اول شد و بلیط حضور در رقابتهای جهانی را دریافت کرد. سیدمجید وکیلی از قم با امتیاز ۷. ۹۳ عنوان دومی را کسب کرد و متین زارع از تهران با ۸. ۹۲ امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان هفته اول آبان ماه به میزبانی اسپانیا در تنریف برگزار خواهد شد.