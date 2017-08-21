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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به مهر خبر داد؛

خودکشی پدر و مادر مقتولان حادثه تیراندازی در اردبیل صحت ندارد

خودکشی پدر و مادر مقتولان حادثه تیراندازی در اردبیل صحت ندارد

اردبیل - دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: انتشار اخبار مبنی بر خودکشی پدر و مادر دو برادر مقتول حادثه شهرک سینای اردبیل صحت ندارد.

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۲۴ مرداد ماه دو برادر در شهرک سینای اردبیل به ضرب گلوله به قتل رسیدند.

وی افزود: بعد از بررسی پرونده دایی این دو جوان به عنوان متهم به قتل دستگیر شد و این فرد اختلافات خانوادگی را انگیزه قتل خود عنوان کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با تاکید به اینکه خبری مبنی بر خودکشی پدر و مادر این دو جوان مطرح شده است، اضافه کرد: در بررسی ها مشاهده شد چنین خبری صحت ندارد.

عتباتی متذکر شد: پرونده قتل این دو برادر در حال بررسی در دستگاه قضایی استان است.

کد مطلب 4065426
محمد میرزایی ناطق

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