خودکشی پدر و مادر مقتولان حادثه تیراندازی در اردبیل صحت ندارد

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۲۴ مرداد ماه دو برادر در شهرک سینای اردبیل به ضرب گلوله به قتل رسیدند.

وی افزود: بعد از بررسی پرونده دایی این دو جوان به عنوان متهم به قتل دستگیر شد و این فرد اختلافات خانوادگی را انگیزه قتل خود عنوان کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با تاکید به اینکه خبری مبنی بر خودکشی پدر و مادر این دو جوان مطرح شده است، اضافه کرد: در بررسی ها مشاهده شد چنین خبری صحت ندارد.

عتباتی متذکر شد: پرونده قتل این دو برادر در حال بررسی در دستگاه قضایی استان است.