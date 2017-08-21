بی احتیاطی در محیط کار حادثه ساز شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان اتش نشانی در ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه پیش از ظهر امروز از وقوع یک حادثه در یک کارگاه خیاطی واقع در خیابان جهاد مطلع شدیم.

عسکری گفت: این حادثه که به علت بی احتیاطی خیاط شاغل در کارگاه رخ داده بود و باعث گیر کردن انگشت دست شخص در دستگاه خیاطی شده بود و با توجه به شدت جراحت و این موضوع که سوزن دستگاه خیاطی وارد انگشت دست شده بود سریعا یک تیم تخصصی نجات سازمان اتش نشانی به محل اعزام شد.

وی بیان کرد: تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی با دقت و ظرافت خاص موفق به خارج کردن سوزن دستگاه خیاطی از انگشت دست شخص حادثه دیده شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی به صاحبان و افراد شاغل در کارگاهای صنعتی خواست نکات ایمنی مربوط به شغل خود را رعایت کنند و افزود: شخصی که دچار حادثه شده بود توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.