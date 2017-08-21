به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار اعضای هیئت امنا و برخی مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان یکی از مهمترین کانون‌های تأثیرگذار در فرهنگ انقلابی و دینی جامعه ما است.

وی تصریح کرد: کسانی که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل می‌کنند و تحت آموزش قرار می‌گیرند، نقش بسیار مهمی در تربیت نسل‌های بعدی دارند و از این منظر اهمیت کار شما دو چندان است.

امام جمعه قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: آن کسانی که فرصت دانشگاه فرهنگیان را در جامعه ما ایجاد کردند، در فضاهای قرآنی و دینی نیاز چنین مرکز انقلابی را در جامعه احساس کردند و به همین خاطر همه انتظار داریم دانشگاه مرکزی در امر دین، حجاب، عفاف، عبادت و بندگی، عدالت و انصاف نمونه و ممتاز باشد و الگوی سایر دانشگاه‌های کشور قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان متولد شده در دامن دین، فرهنگ انقلابی و قرآنی است، یادآور شد: رسالتی که دانشگاه فرهنگیان بر عهده دارد و امانت‌هایی که به این دانشگاه برای معلمی، تهذیب نفوس، تعلیم معارف دینی سپرده شده، بسیار مهم است و باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.