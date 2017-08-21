۲۹ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی خراسان جنوبی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای عشایری خراسان جنوبی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۲۹ میلیارد تومان اعتبارات حوزه عمرانی از محل ماده ۱۲ ابلاغ شده که تامین اعتبار نشد که بنابر دریافت نامه ای، طی سال جاری احیا می شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات ماده ۱۰ نیز طی روزهای آتی به دستگاه ها ابلاغ می شود، افزود: همچنین قسمتی از اعتبارات ماده ۳۸ برای روستاهای فاقد دهیاری و جامعه عشایری در اختیار فرمانداری ها قرار می گیرد.

فرهادی با اشاره به اهمیت توجه به جامعه عشایری بیان کرد: جامعه عشایری مظلوم واقع شده و باید بیش از این مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این اقشار دارای جایگاه بالایی هستند، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند در جلسات مربوط به عشایر خودشان حاضر شوند.

فرهادی با اشاره به مشکلات خانوارهای عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: تامین برق و تخصیص آب این خانوارها باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: شرکت توزیع برق باید برای تسریع در امر برق رسانی به خانوارهای عشایر استان، با تهران مکاتبات لازم را انجام دهند.

مراتع عشایری در واگذاری اراضی مورد توجه قرار گیرد

وی با بیان اینکه باید مراتع عشایری در واگذاری اراضی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این راستا باید استعلامات لازم اخذ شود تا عشایر برای مراتع دچار مشکل نشوند.

فرهادی با اشاره به ضرورت اشتغال پایدار در خانوارهای عشایری بیان کرد: باید زمینه اشتغال در جنبه های مختلف را در جامعه عشایری گشترش دهیم.

وی بیان کرد: اشتغال عشایر نباید تنها به دامداری محدود شود چرا که این اقشار توانمندی ها و ظرفیت بالایی در زمینه های گردشگری و صنایع دستی نیز دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به لزوم گسترش گردشگری در جامعه عشایری، گفت: این جامعه یکی از زمینه های بسیار عالی برای جذب گردشگر فرهنگی است.

وی با اشاره به اجرای طرح ارتقاء سطح فرهنگی و مذهبی عشایر اظهار کرد: باید این طرح در شورای فرهنگی عمومی استان مطرح شود تا اعتبارات لازم را اخذ کند.

فرهادی با بیان اینکه مشئولان باید به ردیف های بودجه ملی که به صورت متمرکز است، توجه داشته باشند، گفت: ردیف های بودجه ای متمرکزی در اختیار وزارت خانه ها قرار داشته که دستگاه ها باید آن را مطالبه کنند.