️خط مشی مطلوب رادیو قرآن از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی، در دیدار با احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن در مشهد مقدس، ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه قرآن در شکل گیری انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن، توصیه کردند که نسل امروز قدر نعمت های بزرگی مثل رادیو قرآن را بدانند.

متن این مرجع تقلید به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من بارها عرض کرده ام انقلاب اسلامی دارای متن و حاشیه هایی بود، که حاشیه ها کمتر از متن نبود.

متن آن تحولی در سیاست و حاکمیت کشور بود و حواشی آن یک سلسله امور اسلامی بود که به راه افتاد که سابقه نداشت؛ از جمله آن، بوجود آمدن یک حرکت بسیار قوی قرآنی بود.

قبلا قرآن به خاطر بدی حکومت منزوی شده بود، ولی بعد از انقلاب وارد صحنه شد.

قاریان بسیار خوب، حافظان بسیار زیاد، مفسران متعدد و کتابهای تفسیری بسیار؛ و این حرکت به واسطه انقلاب اسلامی بود.

البته من نمی گویم که کار به انتها رسیده، باید ان شاء الله ادامه داد و روز به روز رابطه با قرآن بیشتر شود.

یکی از برکات همین "رادیو قرآن" است که عده زیادی عاشق هستند. صوت قاریان و حافظان مختلف، برنامه های تفسیری و برنامه های خوب و این واقعا جای تشکر دارد.

من امیدوارم تمام کسانی که دست اندرکار هستند برای اداره رادیو قرآن و پیشرفت آن سربلند و سعادتمند باشند.

️خط مشی مطلوب رادیو قرآن به عنوان یک رسانه تخصصی در حوزه قرآن کریم و با مخاطبان بی شمار در ارتباط با آستان مقدس امام رضا(ع)

️رادیو قرآن باید بخشهای مختلف متناسب با مخاطبان مختلف داشته باشد.

یکی از این بخشها می بایست مربوط به زوار امام علی ابن موسی الرضا(ع) که در سال به بیش از بیست میلیون نفر می رسد باشد.

اینها یک گروه عظیم از مخاطبان هستند که باید برنامه هایی برای ایشان پیاده کرد که از جوار حضرت با دست پر برگردند.

آشنایی بیشتر با قرآن، با مبداء، با معاد و عرفان اسلامی.

یک سفره آماده ای است که باید از آن بهره کامل برد.

توصیه به مخاطبان رادیو قرآن

️عرض من این است که نسل امروز قدر این نعمت بزرگ را بدانند.

ما که قبل و بعد از انقلاب را دیده ایم و با هم مقایسه می کنیم می دانیم رادیو قرآن چه نعمتی است.

نسل امروز شاید توجهی به این نداشته باشد، باید قدر این نعمت را بدانند و برایشان تبدیل به یک برنامه عملی شود.

بارها عرض کردیم قرآن چند مرحله دارد.

اول تلاوت، دوم مفاهیم، سوم عمل و چهارم انتشار آن برای دیگران.

باید همه مخاطبان مقید به این مراحل چهار گانه باشند.

هم بهتر بخوانند، هم بهتر بفهمند، هم بهتر عمل کنند و هم بهتر در نشر آن بکوشند.

والسّلام علیکم و رحمة الله برکاته