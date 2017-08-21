شرایط سختی داریم/ پرسپولیس می تواند برنده شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با سایپا که بعدازظهر امروز در سالن کنفراسن سازمان لیگ برگزا شد، گفت: مقابل یک تیم باکیفیت بازی داریم سایپا یک تیم جوان، خوب و دونده است و علی دایی توانسته یک تیم مدعی را به لیگ هفدهم معرفی کند.

وی تاکید کرد: تیم ما با توجه به اینکه در بازی قبل سه امتیاز را از آن خود کرد از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی به سر می برد اما مشکل مصدومیت و اینکه تیم ما تنها ۱۰ بازیکن بزرگسال دارد شرایط را برای ما سخت کرده است.

سرمربی تراکتورسازی خاطرنشان کرد: ما تمرینات خوبی را برای این دیدار انجام داده ایم و با شناختی که از فوتبال سایپا داریم می دانیم آنها برای فوتبال بازی کردن به میدان می آیند تلاش خواهیم کرد تا با ارائه یک بازی خوب به پیروزی دست پیدا کنیم، به اعتقاد من با توجه به شرایط دو تیم یک بازی فنی و باکیفیت را شاهد خواهیم بود و من مطمئن هستم بازیکنان من با انرژی بالایی مقابل سایپا قرار خواهند گرفت تا هم رضایت من را جلب کنند و هم هواداران تراکتورسازی.

گل محمدی در خصوص محرومیت فرزاد حاتمی نیز گفت: بعدازظهر امروز قرار است در این خصوص جلسه ای برگزار شود و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی در پایان جلسه رخ خواهد داد. من امیدوارم مسئولان شرایط تراکتورسازی را درک کنند زیرا ما تنها ۱۰ بازیکن بزرگسال داریم و همه بازیکنان ما جوان هستند باید به خاطر اشتباه یک بازیکن یک باشگاه متضرر شود. باز هم می گویم و از مسئولان تقاضا دارم به گونه ای عمل کنند که تیم تراکتورسازی بابت این اشتباه فردی یک بازیکن متضرر نشود.

وی در خصوص مصدومین تراکتورسازی برای دیدار برابر سایپا گفت: ما برای بازی فردا هادی محمدی، عارف آغاسی، سینا عشوری و محمد نوری را نخواهیم داشت و اضافه بر آنها فرزاد حاتمی را هم باید اضافه کنم که هنوز وضعیتش مشخص نیست.

یحیی گل محمدی در خصوص دیدار فردای پرسپولیس برابر الاهلی عربستان گفت: متاسفانه همه تیم های ایرانی مجبورند مقابل تیم های عربستانی بازی خارج از خانه انجام دهند و این می تواند به ضرر فوتبال ما باشد. پرسپولیس می توانست میزبان باشد و با حضور هواداران بازی را به راحتی ببرد اما با این وضعیت کار برای این تیم سخت خواهد شد ولی مطمئنم با شناختی که از پرسپولیس دارم این تیم می تواند فردا پیروز میدان باشد.

گل محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا درست است برخی بازیکنان پرسپولیس به یکی از مهاجمان این تیم پاس نمی دهند، گفت: من هم این را شنیدم و بازی قبل پرسپولیس را دو بار تماشا کردم اما چنین چیزی را ندیدم و فکر می کنم این موضوع یک توهم است البته تیم های بزرگ همیشه حاشیه های بزرگ هم دارند ولی مطمئن هستم بازیکنان پرسپولیس چنین خصوصیات اخلاقی ندارند.

سرمربی تراکتورسازی در پایان و در خصوص حضور تیمش در لیگ قهرمانان گفت: مطمئنا ما هم مانند دیگر تیم های ایرانی مجبوریم مقابل تیم های عربستانی خارج از خانه بازی کنیم و امیدوارم هر چه زودتر مسئولان این مشکل را حل کرده تا بتوانیم از امتیاز میزبانی برخوردار شده و در مقابل هواداران مان در لیگ قهرمان به میدان برویم.