به گزارش خبرگزاری مهر، منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه برای انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران خبر داد و گفت: طبق قانون برای انتخاب شهردار چند روزی فرصت داریم.

مجید فراهانی بیان کرد: اعضای شورای شهر محمد علی نجفی را به عنوان تنها گزینه شهرداری انتخاب کردند و در اولین فرصت بعد از تحلیف به شکل رسمی و یکپارچه با رای ۲۱ نفر به شهرداری وی رسمیت می دهند.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب نجفی از سوی شورایی ها به صورت رسمی، باید حکم وی توسط وزارت کشور تایید شود. در این مدت شورایی ها موظف هستند برای شهرداری یک سرپرست موقت که از کارمندان رسمی شهرداری تهران هم باشد انتخاب کنند تا حکم نجفی تایید شود.

به گفته فراهانی، سرپرست به مدت کوتاه انتخاب می شود.

وی در خصوص انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران، گفت: هنوز به گزینه نهایی برای سرپرست نرسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه فردا جلسه‌ای در این باره برگزار می کنیم، گفت: قرار است بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به یک گزینه مطلوب برسیم.

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به آغاز به کار رسمی شورا در روز اول شهریور اشاره کرد و گفت: طبق قانون در این روز تحلیف برگزار شده و هیأت رئیسه مشخص می‌شود و چند روزی فرصت داریم تا شهردار را انتخاب کنیم.