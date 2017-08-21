کاراته کاهای قزوینی در رقابتهای جهانی اسپانیا شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های انتخابی تیم های ملی نوجوانان، جوانان و امید، امیرحسین بیگدلی در وزن منهای ۷۰ کیلو گرم نوجوانان با ۵ برد و یک باخت به عنوان نفر اول این وزن در رقابتهای جهانی اسپانیا شرکت می کند.

امیررضا میرزایی هم در وزن منهای ۶۷ کیلو گرم امیدها با سه برد و یک باخت در لیست اول این وزن برای رقابتهای جهانی اسپانیا قرار گرفت.

اردوی تیم های ملی از امروز به مدت یک هفته در مازندران برگزار می شود و نمایندگان استان در اردو شرکت می کنند.

حمیدرضا داوری و عباس جنابی در رقابت های انتخابی که در تهران برگزار شد، قضاوت داشتند.

رقابتهای جهانی کاراته آبان در اسپانیا برگزار می شود.

تیم فوتبال ستاره شهر قزوین حریفان خود در لیگ سه را شناخت

با برگزاری قرعه کشی لیگ سه فوتبال کشور، تیم ستاره شهر قزوین نماینده استان در این رقابت ها حریفان خود را شناخت.

تیم فوتبال ستاره شهر در گروه دوم این رقابت ها با تیم های دهیاری حسن آباد تهران، شاهین پارس تهران، امیر حسن آباد تهران، ساحل اورنگ چالوس، اتحاد ساری، مقاومت البرز بهمن سبز البرز، پاس گیلان، پیش فرض شهر باران، آریا مینوی خرمدره، پناه آفرین قم، ساوالان یوردوم مشکین شهر اردبیل هم گروه است.

این مسابقات در این مرحله تیم ها بصورت تک بازی با یکدیگر روبرو خواهند شد و در مجموع در ۶ بازی میزبان و در ۶ بازی میهمان خواهند بود و در پایان این مرحله تیم های اول و دوم بطور مستقیم به مرحله نهایی صعود خواهند کرد و تیم های سوم و چهارم برای فصل بعد در جدول مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم باقی خواهند ماند و تیم های پنجم به بعد به لیگ های استانی سقوط می کنند.

رقابت های مرحله اول از هفته دوم شهریور آغاز می شود.

لشگری در رقابتهای جهان تیم ملی کشتی آزاد را همراهی می کند

تیم ملی کشتی آزاد در حالی روز سه شنبه ۳۱ مرداد، تهران را به مقصد شهر پاریس محل برگزاری ارقابت های جهانی ترک می کند که احسان لشگری مربی قزوینی این تیم را همراهی می کند.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان تا ۴ شهریور در پاریس فرانسه برگزار می شود.