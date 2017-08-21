جلسه سیزدهم دادگاه نفتی احتمالا غیرعلنی است

حجت الاسلام فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که پیگیری ها برای برگزاری جلسه بعدی به کجا رسید؟ گفت: در انتهای جلسه دوازدهم دادگاه، وکلای متهمان درخواست برگزاری جلسه دیگر را به دادگاه اعلام کردند.

وی افزود: ما هیچ لایحه ای را برای ارائه به دادگاه آماده نکردیم چون معتقد هستیم که باید جلسه دیگری برگزار شود چرا که هنوز برخی از دفاعیات نیمه کاره باقی مانده است.

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده فساد نفتی با بیان اینکه احتمال می دهم جلسه بعدی دادگاه غیر علنی باشد، گفت: تا کنون زمان برگزاری جلسه بعدی به وکلا اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از همدستان بابک زنجانی، قاضی مقیسه با اعلام اینکه این جلسه آخرین جلسه خواهد بود از وکلای متهمان درخواست کرد مابقی دفاعیات خود را در قالب لایحه به دادگاه ارائه دهند که این موضوع با اعتراض وکلا مواجه شد و رئیس دادگاه هم بررسی موضوع برگزاری جلسه بعد را مطرح کرد.

در این دوازده جلسه که به صورت علنی مطرح شد به اتهامات مهدی شمس(متهم ردیف دوم) و حمید فلاح هروی(متهم ردیف سوم) رسیدگی شد.