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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل:

یک کارگاه آلاینده تولید زغال در کویرات آران و بیدگل پلمب شد

یک کارگاه آلاینده تولید زغال در کویرات آران و بیدگل پلمب شد

آران و بیدگل - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل از پلمب یک کارگاه آلاینده تولید زغال در کویرات آران و بیدگل خبر داد.

اللهیار دولتخواه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: این واحد به دلیل عدم نصب فیلتر موجب بروز آلودگی هوا در محدوده روستای محمد آباد بخش کویرات شده بود.

وی تصریح کرد: پس از طرح شکایات مردمی به دلیل آلوده شدن محیط زیست انسانی منطقه توسط این واحد، شکایت اداره حفاظت محیط زیست تنظیم و به مراجع قضایی تقدیم شد که با صدور حکم مربوطه، این واحد صبح امروز پلمب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل افزود: اگر واحدهای صنعتی تذکرات محیط زیست برای رفع آلودگی را اجرایی کنند، دیگر لازم نیست با تعطیلی یک واحد به بخش اشتغال نیز آسیب وارد شود هرچند حفظ جان شهروندان و محیط زیست برای ما همچنان در اولویت است.

کد مطلب 4065467

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