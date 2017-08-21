انقلاب اسلامی مفهوم دین را دگرگون کرد/وظایف دانشجوی انقلابی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب روز دوشنبه طی سخنانی در نشست علمی با عنوان آرمان های جهانی انقلاب اسلامی و مبانی صدور انقلاب در جمع دانشجویان فعال در عرصه بین‌الملل، گفت: جریان انقلاب اسلامی معادلات حاکم بر جهان را تغییر داد و معادلات جدیدی را در جهان حاکم کرد.

وی افزود: در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی یک موج آزادی خواهی و گرایش به دین و معنویت در سراسر جهان به وجود آمد.

آیت الله اراکی اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی در نتیجه حاکمیت سکولارها (چه لیبرال و چه کمونیسم) بر جهان بشر، چنین تبلیغ شده بود که دین هیچ نقشی در زندگی انسان ندارد و نباید داشته باشد و هر دو جریان سعی داشتند دین را مانعی در برابر آرمان‌های بشر معرفی کنند؛ آنها چنین درجهان ترویج می‌کردند برای اینکه بشر بتواند به آرمان‌های خود دست یابد، باید از قید دین خود را رها کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی این نگاه کلا از جامعه بشری برچیده شد و دین به عنوان آزادی‌بخش و پناهگاه بشر برای حل مشکلات خود مطرح شد. در کنار این نگاه این دید ترویج شد که دین می‌تواند دو کار انجام دهد اولا دین بدون به کارگیری روش‌های خشونت آمیز می‌تواند عامل تغییر باشد و دوم اینکه نه تنها عامل تغییر اجتماعی است بلکه دین در برگیرنده تئوری جامعه‌ساز و مدیریت جامعه است.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی مفهوم دین را دگرگون کرد و نشان داد دین هم می‌تواند تغییر دهنده باشد و هم می‌تواند جامعه بشر را مدیریت کند؛ لذا انقلاب اسلامی این دو نگاه را نسبت به دین در جامعه بشر جا انداخت.

آیت الله اراکی با اشاره به تحولاتی که در جهان غرب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، اظهار داشت: این تحولات منجر شد که نسل جوان مسلمان و غیرمسلمان در جهان غرب گرایش زیادی به اسلام پیدا کند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی خیزش جدیدی را در نسل جوان اروپا ایجاد کرد، گفت: برای نمونه امروز در لندن صدها مرکز اسلامی وجود دارد در حالیکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چنین چیزی وجود نداشت.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: این حرکت و خیزش جدید اتفاق بزرگی بود که نوعی بیداری اسلامی را در نسل جوان اروپا به وجود آورد و زنگ خطر را برای آمریکا و اروپا به صدا در آورد لذا برای مقابله با این جریان اولین کاری که انجام دادند این بود که در عرصه فکری با همکاری عربستان سعودی و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نقشه‌ای را طرح کردند عربستان سعودی کنترل تمام مساجد در سراسر جهان را در اختیار بگیرد و یک شبکه دینی گسترده بین المللی در سراسر جهان راه انداخت که عمده جهت گیری آن ضدیت با انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: در عرصه نظامی سعی کردند با ایجاد گروه‌های تروریستی و تکفیری به مقابله با انقلاب اسلامی بپردازند که ایجاد داعش نمونه‌ای از اقدامات آنها است.

آیت الله اراکی گفت: در دنیای فعلی از یک سو شبکه‌های فکری و فرهنگی وهابی علیه انقلاب اسلامی شکل گرفته است که از یک مجموعه نظامی دارای انگیزه ضدیت با انقلاب اسلامی بهره می‌برد و برای اینکه بتوانند در این گروه‌ها یک انگیزه ایجاد کنند یک گروه شیعی که مورد حمایت دستگاه‌های جاسوسی غربی بویژه انگلیس است را تقویت کردند تا به مقدسات اهل سنت اهانت کنند و شبکه‌های تلویزیونی این جریان منشأ تحریک اهل سنت علیه شیعیان هستند.

وی سپس به وظایف دانشجوی انقلابی اشاره کرد و گفت: اولین وظیفه دانشجوی انقلابی، بیدارگری و هوشیارکردن مردم در داخل و در خارج از کشور است ولازم است در برابر این جریان، کار فکری و بینشی انجام دهند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام تأکید کرد: علیرغم شرایطی که جهان اسلام با آن مواجه است امروز گفتمان وحدت گرا در جهان اسلام گفتمان غالب است.