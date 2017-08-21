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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

بیمه مرکزی خبر داد؛

۲۴ دفتر غیرمجاز بیمه‌گر تعطیل شد

۲۴ دفتر غیرمجاز بیمه‌گر تعطیل شد

اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی از تعطیلی ۲۴ دفتر غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی ایران اعلام کرد در اجرای ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به منظور ساماندهی بازار بیمه و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از قوانین و مقررات، از ابتدای سالجاری از ۲۴ دفتر غیر مجاز بازدید و در چارچوپ ضوابط اقدامات لازم برای تعطیل کردن این دفاتر انجام شده است.

براساس این گزارش بیمه گذاران می‌توانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعلام کنند.

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب) از دقت بالا و خطای کمی برخوردار است، هشدارها و رهگیری‌ها را بموقع انجام می‌دهد و ما را از نظر امنیتی مصون می‌کند.

توسعه نظارت و اطلاع‌رسانی بواسطه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

کد مطلب 4065480

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