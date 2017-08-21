به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی ایران اعلام کرد در اجرای ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به منظور ساماندهی بازار بیمه و جلوگیری از فعالیتهای خارج از قوانین و مقررات، از ابتدای سالجاری از ۲۴ دفتر غیر مجاز بازدید و در چارچوپ ضوابط اقدامات لازم برای تعطیل کردن این دفاتر انجام شده است.
براساس این گزارش بیمه گذاران میتوانند از طریق سامانه سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعلام کنند.
سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب) از دقت بالا و خطای کمی برخوردار است، هشدارها و رهگیریها را بموقع انجام میدهد و ما را از نظر امنیتی مصون میکند.
توسعه نظارت و اطلاعرسانی بواسطه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی امکانپذیر است.
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